Rugby. Mourad Boudjellal : ''Qu'est-ce qu'on en a à cirer d'une Coupe d'Europe où l'on tourne à 4 ou 5 clubs depuis 20 ans ?''

Mourad Boudjellal souhaite plus que jamais voir l'apparition d'une Coupe du Monde des clubs, à condition qu'elle ait lieu tous les ans, ce qui signifierait la mort de la Coupe d'Europe.

Rugby. Comment se déroulerait une Coupe du monde des Clubs, qui verrait le jour en 2022 ?Évoquer la Coupe du Monde des clubs était devenu un véritable serpent de mer. Mais force est de constater qu'aujourd'hui, cette lubie pourrait bien voir le jour et ce dès 2022. Si cette dernière est censée se dérouler tous les quatre ans, l'année où la Coupe d'Europe ferait alors relâche, Mourad Boudjellal lui, ne serait pas de cet avis. Dans son émission Mourad de Toulon, il a soutenu l'idée de voir la compétition se jouer tous les ans, comme le souhaitait Bernard Laporte dans un premier temps, quitte à abandonner la Champions Cup : ''Qu'est-ce qu'on en a à cirer de la Coupe d'Europe si demain on a une véritable Coupe du Monde des clubs tous les ans avec les plus grands clubs Sud-africains, Néo-zélandais, Australiens. Qu'est-ce qu'on en a à cirer d'une Coupe d'Europe où l'on tourne à 4 ou 5 clubs depuis 20 ans ?'' Puis de donner son avis sur la future compétition probable.

J'ai envie de dire enfin ! On a confié ça aux responsables de la Premiership et de l'EPCR, qui veulent bien sûr sauver leur peau. Première décision qu'il prenne, la mauvaise décision, à savoir essayer d'organiser une Coupe du Monde des clubs tous les quatre ans. Alors à ces gens plus intelligents que nous, il faudrait juste leur dire que la Coupe du Monde pour les Nations tous les quatre ans ça marche car c'est le reflet d'une génération, on peut savoir en quatre ans quelle a été la meilleure génération. Pour les clubs, ça ne marche pas, parce que d'une année à l'autre, un club peut jouer le titre ou le maintien. C'est beaucoup plus évolutif au niveau des joueurs, au niveau des effectifs. Donc c'est tous les ans pour avoir une véritable idée du champion du monde. Tous les quatre ans, ça ne veut absolument rien dire !

Voilà qui a le mérite d'être clair. Mourad Boudjellal sera-t-il néanmoins entendu ? Pas sûr.