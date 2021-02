Rugby. Comment se déroulerait une Coupe du monde des Clubs, qui verrait le jour en 2022 ?

La Coupe du Monde des Clubs risque voir le jour en 2022. Mais comment cette dernière sera-t-elle organisée au milieu d'un calendrier infernal ?

C'est une hypothèse qui a pris de plus en plus d'ampleur au fil des derniers jours. Midi Olympique nous apprend que la création d'un Mondial des clubs n'est plus utopique. En effet, dans les colonnes du bi-hebdomadaire, Bernard Laporte avait émis le souhait il y a peu que cette nouvelle compétition voit le jour. Elle aurait lieu tous les ans. Ce qui est aurait alors causé la mort de la Coupe d'Europe. À Bernard Laporte de poursuivre pour Midi Olympique : ''Cette compétition européenne est magnifique, avec le RCT j'ai pu soulever par trois fois le trophée et je sais ce qu'elle peut représenter. Mais soyons francs, elle ne génère pas assez de revenus. Si on veut développer cette Coupe du Monde des clubs, il faut trouver des dates. Sans la Champions Cup, ce sont neuf dates qui se libèrent.'' Une compétition dans laquelle dans l'idéal du président de la FFR, on retrouverait les demi-finalistes du Top 14 et de la Premiership ainsi que les quatre premiers de la Ligue Celte. Ajoutez à cela le vainqueur du championnat Japonnais, le champion des Etats-Unis et les six meilleurs franchises de Super Rugby. La compétition se déroulerait sur six semaines, les 20 équipes seraient alors réparties en quatre poules de cinq équipes, avec ensuite des phases finales commençant en quart.

La Champions Cup finalement sauvée ?

En revanche, Midi Olympique note quelques légères évolutions depuis et affirme que la Champions Cup devrait sauver sa tête. D'abord, l'EPCR, l'organe directeur des deux coupes d'Europe auraient été choisi par le Top 14, la Premiership et la Ligue celte pour être la représentante du Vieux Continent concernant le dossier du Mondial des Clubs. Aux dernières nouvelles, le journal évoque que la compétition mondiale devrait voir le jour en 2022. Cependant, elle n'aurait lieu que les quatre ans ce qui permettrait à la Coupe d'Europe de continuer de se dérouler exceptée l'année de ce fameux Mondial des Clubs. Son importance serait même décuplée puisque les huit quart de finalistes seraient automatiquement qualifiés pour participer à la Coupe du Monde. Cette dernière devrait donc se dérouler au printemps, en Angleterre, aux dates laissées libre cette année là par la Coupe d'Europe. Si rien n'est officiel pour le moment, on semble se diriger tout droit vers la création d'une nouvelle compétition.