COUPE DU MONDE. De retour dans les 33, quel statut pour Anthony Jelonch avec le XV de France ?

De retour de blessure, Anthony Jelonch a gagné son contre-la-montre, et disputera donc la Coupe du Monde. Mais avec quel statut ?

Touché au genou face à l’Écosse lors du dernier Tournoi des 6 Nations, Anthony Jelonch est revenu de nul part, afin d’être apte à disputer la Coupe du Monde. Des efforts qui ont payé, puisque Fabien Galthié a décidé de sélectionner le troisième ligne du Stade Toulousain dans sa liste de 33 joueurs. Une première victoire en soi, pour celui qui a mis moins de 6 mois à revenir d’une rupture du ligament croisé antérieur. Mais voilà, maintenant que son retour dans le groupe France est acté, reste à savoir quel rôle aura celui-ci pendant la compétition. Car s’il était jusqu’alors un titulaire presque indiscutable, n’oublions pas qu’il n'a plus rejoué le moindre match depuis le 26 février…

Si la concurrence est présente à tous les postes chez les Bleus, celle au poste de troisième ligne est peut-être la plus coriace. Car hormis Anthony Jelonch, le XV de France possède des joueurs de classe internationale, comme Alldritt, Ollivon ou encore Cros. Sans oublier bien sûr le finisseur parfait Sekou Macalou, ainsi que la révélation de cette saison, Paul Boudehent. Tout ça pour dire que la place d’Anthony Jelonch dans les 23 n’est pas assurée, bien au contraire. Car si à 100%, il ne fait aucun doute que l’ancien joueur du Castres Olympique serait titularisé, n’oublions pas que son état de forme reste une grosse interrogation.

Et pour ce faire, le staff des Bleus voudra certainement aligné le plus vite possible Jelonch dans une rencontre internationale. Un choix qui, s’il s’avère logique, reste quand même quelque peu risqué. Néanmoins, Fabien Galthié et ses adjoints n’ont pas le choix : ils doivent voir Jelonch en conditions de match. Et si celui-ci sera juste pour le match d’ouverture face aux Blacks, quoi de mieux que le second match des Bleus, face à l’Uruguay (14 septembre). Une rencontre où le natif de Vic-Fezensac (32) devrait donc avoir quelques minutes de temps de jeu, lui qui a repris l’entraînement collectif depuis plusieurs jours maintenant.

Si Jelonch joue contre l'Uruguay en poule, il n'est en revanche pas sûr que le staff des Bleus le reconduise lors des rencontres suivantes face à la Namibie et l'Italie. Cela dépendra surtout de son état de forme, et de fatigue. D'autant qu'avec ou sans lui, les Bleus ne devraient pas avoir trop de mal à se qualifier pour le tour suivant.

Une chance de redevenir titulaire ?

Malgré son manque de rythme, il reste néanmoins évident que Jelonch aura du temps de jeu durant la phase de poule. L’occasion justement pour celui-ci de retrouver des sensations, avant le début des phases finales. Mais là encore, son rôle reste encore bien flou. Car s’il n’a plus débuté une rencontre des Bleus sur le banc depuis mars 2021 (il a enchaîné 18 titularisations depuis), le contexte actuel change drastiquement la donne. Faisons un point rapide sur les forces en présence.

À l’heure où nous écrivons ces lignes, et sauf blessure, Alldritt et Ollivon semblent promis à une place de titulaire. De par leurs performances excellentes sur le terrain, mais aussi de par le statut de leader au sein du groupe. Reste donc une place de troisième ligne aile. Et là encore, ça se bouscule. François Cros, lui aussi de retour de blessure (bien moindre que celle de Jelonch), a rendu une belle copie face aux Fidji. Très propre à chaque sortie, il sera certainement le choix privilégié par le staff des Bleus, du moins pour le début de la compétition. Après, en fonction des performances de Jelonch, celui-ci pourrait lui prendre la priorité, d’autant que l’on sait que Fabien Galthié compte énormément sur lui.

Quant à Boudehent, et même s'il a réalisé deux bonnes performances face à l'Écosse, il semble avoir pas mal de retard sur ses concurrents. Néanmoins, rien est écrit d'avance, et le Rochelais pourrait créer la surprise, comme ce fut le cas lors de la préparation. Concernant Macalou, son profil polyvalent lui offre une place presque toute faite sur le banc des finisseurs, d'autant que le staff des Bleus semble continuer à opter pour un 6-2.

Woki ou Flament en trouble-fête ?

Si jusqu’alors, nous avons discuté d’une éventuelle titularisation d’Anthony Jelonch, n’oublions pas que les places sur le banc vaudront également chères. Comme nous venons de le dire, il est très probable que Fabien Galthié garde son 6-2 (6 avants, 2 arrières) durant une grande partie de la compétition, avec Macalou en position hybride. Reste alors 5 places chez les avants, dont 3 destinées à la première ligne, 1 à un seconde ligne, et 1 à un autre troisième ligne. À moins que le staff profite de la polyvalence de Flament et Woki, pour intégrer deux joueurs de deuxième ligne sur son banc !

Un cas de figure qui s'est déjà produit, notamment lorsque le XV de France affronte des équipes plus rudes devant. D'autant que Woki ou Flament sont deux joueurs capables de couvrir aisément le poste de troisième ligne. Auquel cas, la place d'Anthony Jelonch sur le banc serait tout sauf assurée.

Vous l’aurez compris, le futur autour du rôle d’Anthony Jelonch durant la Coupe du Monde reste flou. Cela dépendra de sa performance contre l’Uruguay (s’il est aligné), mais aussi lors des autres matchs de poules. En espérant que l’homme du Gers arrive à retrouver un niveau proche du sien rapidement, tout en ne rechutant pas…