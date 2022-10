Coupe du monde. C'est terminé pour Claude Atcher, révoqué par le conseil d’administration du GIP France 2023

Le conseil d’administration du Groupement d’Intérêt Public France 2023 a décidé de révoquer Claude Atcher. Il n'est plus directeur général de la Coupe du monde 2023.

France 2023. Mise à pied de Claude Atcher à titre conservatoire : World Rugby et la FFR approuventClaude Atcher n'est plus directeur général de la Coupe du monde 2023. Suite aux conclusions de la mission de l'Inspection du Travail, le conseil d'administration du Groupement d'Intérêt Public, réuni en séance extraordinaire ce lundi, a décidé de mettre fin au contrat de son directeur général, comme on peut le lire sur le site officiel du Mondial. Julien Collette a été nommé directeur général et Mme Martine Nemecek directrice générale adjointe par le conseil d'administration sur la proposition du président de la FFR. "Ces nominations permettront d'assurer la poursuite de la préparation de la Coupe du Monde de Rugby 2023 avec le plus haut niveau de professionnalisme, dans un climat social apaisé." Pour rappel, le management de Claude Atcher avait été mis en cause dans un article de L'Equipe en juin dernier. Il avait ensuite été mis à pied à titre conservatoire pendant l'enquête de l'Inspection du Travail.