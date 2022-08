France 2023. Mise à pied de Claude Atcher à titre conservatoire : World Rugby et la FFR approuvent

Claude Atcher, directeur général du GIP France 2023, a été mis à pied avec effet immédiat ce lundi à titre conservatoire par le ministère des Sports.

RUGBY. ‘‘Les témoignages sont anonymes et extrêmement violents’’ réagit Claude AtcherAu coeur d'une enquête de l'Inspection du Travail suite aux révélations du journal L'Equipe concernant son management, Claude Atcher, directeur général du GIP France 2023, a été mis à pied avec effet immédiat ce lundi à titre conservatoire par le ministère des Sports. Dans un communiqué, la Fédération française de rugby a indiqué qu'il était pleine associée au plan d'actions décidé entre les différentes parties, à savoir le ministère et le président du GIP. "Les valeurs profondes du Rugby appellent à une parfaite vigilance quant à leur respect. La Fédération a fondé son action sur la protection de toutes ses populations, les salariés font évidemment partie de ses priorités." L'Équipe nous apprend également que World Rugby a approuvé cette mise à pied à titre conservatoire. "World Rugby est profondément préoccupé par les allégations présentées dans les médias français. Le bien-être de la famille du rugby est primordial et central aux valeurs d'unité, d'inclusion et de convivialité qui incarnent la Coupe du Monde de Rugby."

La FFR s’associe pleinement au plan d’actions décidé ce jour en concertation avec le ministère des Sports et le Président du GIP FRANCE2023, Jacques RIVOAL.



Les valeurs profondes du Rugby appellent à une parfaite vigilance quant à leur respect. La Fédération a fondé son action sur la protection de toutes ses populations, les salariés font évidemment partie de ses priorités.



La décision est prise à titre conservatoire dans l’attente de la réception des conclusions de l’Inspection du Travail qui seront prescriptives des suites à donner. Chacun ayant l’opportunité de défendre ses droits.



La FFR convoquera un Conse il d’Administration extraordinaire du GIP pour entériner cette décision dans la semaine.