TOP 14. Bayonne. Une composition sans complexe pour rêver grand face au Stade Toulousain

Face au rouleau toulousain, Bayonne répond avec du caractère. Un XV remodelé, un banc équilibré, et une envie de faire trembler le Groupama Stadium.

Bayonne aligne un XV sans complexe mais quelques ajustements face au Stade Toulousain en demi-finale du TOP 14 ce vendredi soir sur la pelouse du Groupama Stadium.

Aujourd’hui, on a un groupe qui n’a pas la capacité de se connecter sur toute une semaine, mais il est capable de se connecter dans l’opposition. Il faut qu’on en montre notre meilleur visage, et qu’on n’ait pas de regret par rapport à ça. (Source : Midi Olympique)

Avec l’absence de Cassiem et Chouzenoux, Patat a remodelé son pack – Bruni, Capilla et Habel-Küffner s'invitent sur la feuille de match. Segonds et Rouet enchaînent à la charnière après le succès face à Clermont en barrage.

Patat : “Montrer le vrai visage de l’Aviron”

La mêlée est pilotée par Cormenier, Bosch et Tagi, tandis que Moon–Iturria (capitaine) sont installés dans la cage. Un bloc qui doit rivaliser avec Toulouse en puissance alors que la météo prévoit des températures élevées. Il faudra donc mesurer ses efforts pour ne pas être cramés après 20 minutes.

Chez les 3/4, Maqala est bien présent au centre aux côtés de Mori puisque Tuilgai est forfait. Sur les ailes, on retrouve Carreras ainsi que Spring. C'est Orabé qui assure au poste de numéro 15 suite au forfait de Tiberghien.

𝐅𝐀𝐍 𝐙𝐎𝐍𝐄 🩵🤍@VilleDeBayonne met en place une fan zone esplanade Roland Barthes pour diffuser la demi-finale de Top 14 !



📍 Esplanade Roland Barthes

📺 Écran géant

🕗 20h

👥 Ouvert à tous !



Tous en Ciel & Blanc !#DemiesTOP14 #rugby pic.twitter.com/4SJLVSH0fX June 18, 2025

Le banc de Bayonne offre une combinaison d’expérience et de fraîcheur : Machenaud et Lopez, Castillon pour renforcer les avants, Héguy et Scholtz pour le combat, Erbinartegaray pour la vitesse.

Des finisseurs qui pourraient avoir un rôle crucial à jouer son la physionomie de la rencontre. Face à l'ASM, le coaching de Lopez avait été déterminant avec une passe au pied pour l'essai décisif de Spring.

Rivaliser avant d'espérer

Grégory Patat mise sur la libération : “À partir de 21h07, ce sera du 50-50. On vit pour des émotions”. Le message est clair : Bayonne veut jouer sans complexe, avec son identité, et ne pas se faire avaler par l’aura toulousaine. "Dans ce genre d’événements, c’est la tête qui fait marcher beaucoup de choses."

Ce sont des matchs auxquels on n’est pas habitué. Le Stade Toulousain une grosse expérience par rapport à ce genre de match. (Source : Midi Olympique)

Bayonne voudra éviter d'être pris par le rythme des Rouge et Noir dès les premiers échanges. Défense resserrée, mêlée conquérante, touches agressives : c’est sur ces bases que Patat veut poser le décor. Si le plan se tient, le rêve est permis.