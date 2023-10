COUPE DU MONDE. Ces performances incroyables des Springboks qui peuvent inquiéter les All Blacks

Les Springboks ont des statistiques assez incroyables en finale de Coupe du Monde, de quoi impressionner les triples champions du monde all blacks ?

Les coéquipiers de Siya Kolisi affrontent la Nouvelle-Zélande ce samedi pour un quatrième titre de champion du monde.

Après avoir battu l’Angleterre de justesse en demi-finale, les Springboks retrouvent la finale, un stade de la compétition qu’ils connaissent par cœur.

L’Afrique du Sud n’a tout simplement jamais perdu en finale de Coupe du Monde. Un ratio de 100% de victoires, avec des matchs qui sont rentrés dans la légende.

On pense notamment à la finale de 1995, face à ces mêmes All Blacks. Une rencontre qui est allée bien au-delà du sport, avec la présence et le combat mené par Nelson Mandela contre l’Apartheid en Afrique du Sud.

On a tous en tête cette image du président sud-africain tenant le trophée avec le troisième ligne et capitaine Francois Pienaar.

Nelson Mandela a pu soulever cette coupe Webb Ellis avec la nation arc-en-ciel une deuxième fois à Paris en 2007, aux côtés du talonneur John Smit.

Une finale face à l’Angleterre, où les Springboks n’ont pas encaissé d’essai. Une performance qu’ils ont réédité, puisqu’ils n’ont jamais concédé un seul essai en finale de Coupe du Monde.

Des chiffres que voudront oublier les All Blacks, notamment Will Jordan qui peut devenir le meilleur marqueur en Coupe du Monde de l’histoire, s’il inscrit un essai ce samedi.

Dernier point important à savoir avant cette confrontation. L'Afrique du Sud a remporté 3 de ses 5 derniers matchs face à la Nouvelle-Zélande. C'est l'équipe qui pose le plus de problèmes à la Nouvelle-Zélande puisque cette dernière n'affiche qu'un ratio de victoires de 59%. Leur plus faible pourcentage des All Blacks contre une nation.