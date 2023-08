COUPE DU MONDE. Auteurs d’une grosse prépa, et si les Fidji étaient les favoris de la poule C ?

Vainqueurs de l'Angleterre samedi dernier, les Fidji de Tuisova s'avancent comme l'un des 3 favoris de leur poule. Au moins autant que l'Australie ou les Gallois, cette année.

Leur première partie d’été n’avait pas été des plus réjouissantes. Peceli Yato venait en effet de quitter le groupe pour regagner Clermont, sur décision personnelle, sans que l’on en sache plus. Une défection importante, qui laissait craindre des failles dans la vie de groupe fidjienne…

RUGBY. Pas de Coupe du monde pour le Clermontois Peceli Yato, coup dur pour les Fidji

Pour autant, tout roule, ou presque, depuis, pour les hommes du Pacifique. Tombeurs sans trembler des Samoa et des Tonga pourtant bodybuildés grâce aux nouvelles règles de World Rugby, puis du Japon encore plus largement, les coéquipiers de Semi Radradra ont ensuite mordu la poussière (34 à 17) face à un XV de France remanié, c’est vrai. Mais en leur posant de sérieux problèmes durant une heure de jeu, et alors qu’ils devaient aussi faire dans certaines de leurs armes majeures comme Tuisova, Waisea, Ravai ou Tagitagivalu : que des garçons qui auraient donné une autre allure à cette équipe.

RESUME VIDEO. Jaminet enquille, Macalou enfonce le clou et le XV de France s'impose face aux FidjiMême si tous n’étaient pas de la partie non plus samedi dernier, vous l’avez vu, cette surprenante équipe a été "taper" l’Angleterre à Twickenham (22 à 30), pour la première fois de son histoire, sans qu’il n’y ait rien à redire. Agressifs, joueurs, mais surtout mieux organisés que par le passé et dotés d’une conquête de plus en plus efficace, les gars de Suva, Sigatoka, Nadi ou Lautoka ont montré de quel bois leur équipe était faite, pour leur dernière répétition avant le Mondial.



Favoris de leur poule



A 10 jours du coup d’envoi de la compétition, leur entraîneur Simon Raiwalui (lien idéal entre les cultures du jeu du Pacifique et celle occidentale ?) peut donc de frotter les mains tout en se demandant ce que va bien pouvoir réaliser son équipe dans ce Mondial en France. D'autant que 10 joueurs de son squad évoluent dans l'Hexagone... et que cette poule C n'a jamais semblé aussi ouverte. Pourquoi ?

RUGBY. VIDÉO. Les Fidji réalisent un exploit monumental et renversent les Anglais !Parce que l'Australie, pourtant tête de série au moment du tirage au sort, n'est plus plus tout ce qu'elle était. Actuellement 8ème nation mondiale, elle sort d'ailleurs d'un Rugby Championship sans la moindre victoire et d'une rouste encaissée au Stade de France face aux Bleus (41 à 17). De quoi montrer aux Wallabies ce qui les sépare des meilleures mondiales actuellement, elle qui n'a que très peu de certitudes dans son collectif.

RÉSUMÉ VIDÉO. Un XV de France fantasque étrille l’Australie en fin de match

Quant au Pays de Galles, vous connaissez tous les difficultés de la Principauté en cette année 2023. Rien ne va plus du côté de la fédération, l'effectif manque de profondeur et de nombreux cadres tels Justin Tipuric, Rhys Webb ou Alun Wyn Jones ont quitté le navire à l'aube du Mondial. On ne compte donc plus les jeunes inexpérimentés qui joueront cette coupe du monde, parfois dans la peau de titulaires, et, in fine, les Gallois débuteront cette compétition en tant que 10ème nation mondiale. Eux qui, en 2019, l'avaient abordée comme numéro 1 mondial... Quand on vous dit que dans ce sport plus qu'ailleurs encore, tout peut aller très vite.

RUGBY. Des pros, des amateurs, le Portugal avec 18 ''Français'' pour préparer la Coupe du monde

Reste que dans un tel chantier, qui ne dit pas que la Géorgie et son 8 de devant épais comme un soldat caucasien pourrait causer de vrais problèmes à ces bêtes exsangues, voire jouer les trouble-fêtes ? De même que soyez-en sûr, le Portugal et son équipe très offensive ne viendra pas jouer les victimes expiatoires. Il s'est d'ailleurs dit, en interne, que lors de leur entraînement dirigé face à l'Irlande il y a quelques semaines, les hommes de Josh Van der Flier avaient beaucoup souffert du rythme que sont capables d'imposer les coéquipiers de Rodrigo Marta... Dans cette poule plus homogène et ouverte que n'importe quelle autre cette année, et si les favoris n'étaient donc pas les Fidji, actuels 7èmes au classement World Rugby ?