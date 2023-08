RÉSUMÉ VIDÉO. Un XV de France fantasque étrille l’Australie en fin de match

Le XV de France a conclu sa préparation au mondial avec une large victoire face aux Wallabies.

C’était la dernière marche avant l'événement tant attendu. Ce dimanche 27 août, le XV de France défiait l’Australie au Stade de France. Après avoir battu les Fidji, les hommes de Fabien Galthié revenaient dans leur antre avec l’équipe type alignée.

Un début capricieux

Le début de match des Bleus a alterné le chaud et le froid. Au milieu de quelques averses, Ils ont parfois péché en défense et dans les rucks, mais ont usé de la puissance de Jonathan Danty dès la 7ᵉ minute. Le Rochelais défie deux Australiens et parvient à s’en défaire pour plonger dans l’en-but. En parallèle, l’errement défensif des Français permet à Nawaqanitawase de profiter du No Man’s Land sur l’aile tricolore pour inscrire un essai. Heureusement, le demi d’ouverture Carter Gordon n’est vraiment pas en réussite au pied. Score à la 15ᵉ minute : 7 - 5.

Indisciplinés, les Australiens offrent des munitions aux locaux. À la 25ᵉ et 28ᵉ minute de jeu, Thomas Ramos enquille et met les Français à l’abri d’un essai transformé. Bien aidé par les Australiens, les Bleus tentent quelques offensives intéressantes sur la palette, mais tués dans l’œuf par des mauvais choix dans le jeu courant. À l’inverse, les Australiens enchaînent et envoient leurs trois-quart perforer le cœur du jeu. Si les premiers plaquages sont parfois cassés, Gregory Alldritt et ses partenaires restent à l’affût et stoppent les volontés des Gold and Green.

Les fautes australiennes, associées aux multiples échecs face aux perches des visiteurs, protègent la France d’un résultat cinglant. À quelques minutes de la mi-temps, Thomas Ramos rajoute encore quelques points en faveur de la France. À la 39ᵉ minute de jeu, le ballon se retrouve à quelques centimètres de l’en-but français. Gabin Villière et Matthieu Jalibert s’envoient en défense pour empêcher les Australiens de revenir au score. Après plusieurs fautes consécutives, du côtés des locaux et des visiteurs, la mi-temps est sifflée par Luke Pearce. Score à la pause : 16 - 5.

Le XV de France et ses magiciens

En début de deuxième période, les Bleus continuent à avoir quelques difficultés à accélérer le jeu. Heureusement pour eux, les Australiens ont laissé leurs volontés offensives au vestiaire et ne souhaitent pas inquiéter le XV de France. À la 48ᵉ minute, Fabien Galthié décide de changer l’intégralité de son cinq de devant. Particulièrement frais, leurs impacts remettent les tricolores dans l’avancée.

Les Australiens écopent d’un carton jaune à cause d’un contre-ruck litigieux à la 52ᵉ minute de jeu. La supériorité numérique des Bleus va rapidement faire son effet. Remuant, Matthieu Jalibert attaque de plus en plus fréquemment la ligne. Ses compères de la ligne de trois quart décident alors de l’imiter. Une belle charge de Danty amène à un joli mouvement des arrières français. Dupont délivre finalement une passe au pied parfaitement dosée pour Penaud qui n’a qu’à aplatir pour inscrire l’essai. La France mène 26 - 5 à l’heure de jeu.

Cette offensive sonne la charge des Bleus qui enchaînent avec un essai de Villière (64’) et un doublé de Penaud (74’). Malgré deux essais anecdotiques de Fraser McReight (61’) et Suliasi Vunivalu (78’), les Australiens sont à la rue et ne parviennent plus à retenir les assauts français. Finalement, les Bleus s’imposent largement face à l’Australie après 30 dernières minutes de folie ! Score final : 41 à 17.