RUGBY. Mulet, Jalibert et essais à gogo : Twitter réagit au dernier match du XV de France avant la Coupe du monde

Avant d'aborder la Coupe du monde, la France défiait l'Australie au Stade de France. Ce dimanche 27 août, les Bleus ont eu du mal face aux Australiens.

Cette Marseillaise n’avait rien à envier aux « Flowers of Scotland », « Land of my fathers » ou « Ireland’s call » que l’on écoute jalousement depuis des décennies. #FRAAUS — Ludwig Beaulieu (@LudwigBeaulieu) August 27, 2023

Dupond qui fait sa première erreur en rugby depuis qu'il est né. #FRAAUS — Trappist (@Trappist25) August 27, 2023

Jaminet est sur le banc et ne peut donc pas tenter cette pénalité de 80m.#FRAAUS — finalesrugby.fr (@Finales_Rugby) August 27, 2023

Luke Pearce qui fait un effort de parler français à chaque fois je trouve ça très cool (j’évite de parler de ses décisions par contre 🤡) #FRAAUS — Ana ❤️🖤 (@knownfireorigin) August 27, 2023

J'aimerais tellement avoir 10% de la confiance capillaire des joueurs professionnels de rubgy #FRAAUS — Tuunbaq (@arkanthrope) August 27, 2023

J'aimerais tellement avoir 10% de la confiance capillaire des joueurs professionnels de rubgy #FRAAUS August 27, 2023

Alors déjà les commentaires sur tf1, mais les apprentis arbitres sur Twitter… 😅#FRAAUS — Ivan Défrites (@JackRikRak) August 27, 2023

C'est bon, 7' de jeu, on a vu et personne n'est blessé. Fabieng, mets moi Dupont, Aldritt, Penaud et Ramos au frais stp #FRAAUS — Le petit pédestre (@bengrelier) August 27, 2023

Je lance le compteur de plaquages de Jalibert.

Pour le moment c'est-3. #FRAAUS — L'autre Con (@DelasalleSamuel) August 27, 2023

En défense on est catastrophique …

Il est parti Shawn Edwards ?#FRAAUS — Maxime robin (@maxlamenace17) August 27, 2023

@tf1 vous pouvez pas nous mettre en place un multilangue pour la coupe du monde ? Parce que la version « j’explique aux neuneus qui regardent jamais le rugby mais regarde parce qu’ils connaissent pas d’autres chaînes que la 1 » ça saoule un peu #FRAAUS — V-Ner (@V_Ner) August 27, 2023

Ces touches longues à 5 mètres de notre ligne me feront toujours convulser…

Ça devrait être pénalement répréhensible. #FRAAUS — Laurent Sar (@rensmajor) August 27, 2023

Petit tremblement de terre dans le nord parisien suite à ce contact Atonio-Skelton #FRAAUS — Julien Ballaire (@Julien_Ballaire) August 27, 2023

Le mulet ça mérite un jaune d'entrée. 😩#FRAAUS — Zorro Trollolo2 (@ZTrollolo2) August 27, 2023

Ça fait 4 pénalités contre l'Australie pour jeu dangereux, il peut mettre un carton à force ouuuuu ? #FRAAUS — DrogonKhal 🔴⚫🟣 (@Dr0g0nKh4l) August 27, 2023

Ce qui leur coûte le début de match pour le moment aux australiens c'est la reussitr au pied et l'indiscipline #FRAAUS #Rugby August 27, 2023

C'est très (trop) brouillon pour un dernier match de préparation.



Et on se fait chier.#FRAAUS — UnAutreRegard (@UnAutreRegard_) August 27, 2023

Quelques erreurs et maladresses grossières des Australiens. Première mi temps correcte des bleus mais sans plus. On peut faire beaucoup mieux. #FRAAUS — chrichri (@christoto91) August 27, 2023

Villière subi 3 plaquages haut et on ferme les yeux ? Y’a des cartons qui se perdent #FRAAUS — Juju (@juju_mrc34) August 27, 2023

On concède 2 pénalités de suite alors qu'on peut conclure la mi temps ! Franchement on fait trop d'erreurs débiles #FRAAUS

On s'en sort bien ! — Aymerick 🏈🦁🐺🤍🖤 (@AymerickMN5) August 27, 2023

Ça va être compliqué de gagner la coupe du monde avec un pack qui n'est pas capable de faire reculer la mêlée la plus faible de l'hémisphère sud #FRAAUS — Pôûñâ Jrockfalyn (@Jrockfalyn1) August 27, 2023

Première mi temps aussi compliquée que le nom du 14 australien … #FRAAUS — 𝔻𝕠𝕦𝕕’𝕤 (@antoinelht) August 27, 2023

11 points d'avance en ayant fait absolument rien. Difficile de dire si c'est parce qu'on est extrêmement forts ou si les Australiens sont exceptionnellement nuls. — Boucherie Ovalie (@BoucherieOvalie) August 27, 2023

Match de prépa et on prend tous les points ? Faudrait essayer de jouer un peu non ? On sait que Ramos sait taper #FRAAUS — Fanaefou (@Fanas83) August 27, 2023

Ce serait bien d’arrêter de prendre 3 points et travailler nos attaques ! #FRAAUS — Arthurrr (@Arthurrr64) August 27, 2023

Putain mais on veut pas respecter le sens du jeu ? On est à 5 mètres de notre ligne et on relance ? Villiere il est dans son en but et il tente une relance ? On risque de se faire punir et ce sera logique si ça arrive… #FRAAUS — Le sportif du dimanche (@Thiboudesport) August 27, 2023

François cros est un cauchemar pour les attaques adverses ❤️ sur lui #FRAAUS — mat (@matbet81) August 27, 2023

Un commentateur qui prononce bien Taofifenua ça me sort du match tellement je suis pas habituée #FRAAUS — Ana ❤️🖤 (@knownfireorigin) August 27, 2023

La taille et la police des noms derrière les maillots de l'équipe de France, c'est très moche. Voilà c'était mon coup de gueule #FRAAUS — Sébastien Riglet (@SebastienRiglet) August 27, 2023

La perte de Romain Ntamack va être + que problématique, le Q.I Rugby de ce joueur tu le retrouves chez très très peu de joueurs#FRAAUS — Ly (@lyyyyyyy_yy) August 27, 2023

Dupont Jalibert c’est le même rugby faut qu’ils se lâchent #FRAAUS — Cressovich (@CressleSang) August 27, 2023

OK Dupont - Jalibert ça marche bien ! Intelligent de jouer vite, le service vers Jalibert dans le bon tempo et action qui mène à un carton jaune + 3 points. Tout est parfait #FRAAUS — Pierre Gorce (@pierregorce12) August 27, 2023

Si on joue comme ça contre les Blacks dans 15 jours, atten... oui, bon on gagnera sans doute.



Par contre contre l'Italie, ça peut mal finir. — Boucherie Ovalie (@BoucherieOvalie) August 27, 2023

#FRAAUS content pour Villière qui a bien besoin de ça pour se remettre en confiance. — Le Skons (@BobMorlock6) August 27, 2023

Énorme match de Jallibert ce soir !#FRAAUS — Xenity (@Xenity34) August 27, 2023

Wahou, deux essais avec deux coups de pied en passe décisive : une vraie équipe de foot cette équipe de France 🇫🇷 de rugby !! #FRAAUS — Coyote du Phare-Ouest (@coyoteduPO) August 27, 2023

En 10 mois, sans jouer mieux, le score face à l’Australie n’est plus du tout le même #FRAAUS

La partie de tableau poules C et D, je ne vois pas comment elle sera compétitive en demi-finale #RWC2023 — Bruno Jeanbart (@bjeanbart) August 27, 2023

Putain Jaminet, pour un 15, sa faiblesse sur les ballons aérien c'est rédhibitoire normalement. Vraiment on a pas intérêt que Ramos se blesse, sinon on est mort. #FRAAUS — CitronVert (@MilshakeTacos) August 27, 2023

Médiocres au rugby, les Australiens préfèrent à raison se mettre au Footy.#FRAAUS — Renvoi aux 22 (@Renvoiaux22) August 27, 2023