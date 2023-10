COUPE DU MONDE. Australie, Géorgie... Quels sont les flops de cette phase de poule ?

Après un mois de compétition, la phase de groupes de cette Coupe du Monde 2023 vient de prendre fin. L'occasion pour nous de revenir sur les équipes de ce début de Mondial.

Les Wallabies sont sans aucun doute la plus grosse déception de cette Coupe du monde 2023. Les hommes d'Eddie Jones n'ont remporté que deux matchs sur les quatre de la phase qualificative, avec une défaite histoire face aux Fidji. En manque de repères, de réels leaders et d'expérience, les coéquipiers de Skelton n'ont été que l'ombre de la grande nation qu'a été l'Australie dans le paysage du rugby mondial.

Mais alors, au lendemain de cette élimination prématurée et presque honteuse, une profonde remise en question devrait être orchestrée au pays des Kangourous. Le rugby a XIII qui prend de plus en plus de place est sur le point de devancer le XV, si ce n'est pas déjà fait. Comment la fédération va-t-elle s'en sortir ? Les prochaines années seront décisives.

La Géorgie

Avant la Coupe du monde, la Géorgie faisait partie des outsiders à la qualification, et les éloges vis avis de cette équipe étaient bien nombreux. Dans la poule du Pays de Galles, des Fidji, de l'Australie et du Portugal, les coéquipiers de Niniashvili ont terminé à la dernière place, sans la moindre victoire. En apparence dominateur en conquête et en mêlée fermée, ces derniers n'ont pas réussi à prendre véritablement le meilleur dans ces secteurs, au point de se faire corriger par le Portugal lors du match nul à Toulouse. Face aux Fidji, la Géorgie a failli remporter la partie, mais trop d'imprécisions et d'indiscipline sont venues à bout de ces gaillards. Il y a donc encore beaucoup de travail pour cette nation connue et reconnue dans le milieu, qui compte dans ses rangs les plus féroces guerriers du Top 14.

Le Samoa

Même rengaine que pour la Géorgie, le Samoa avait tout pour réussir cette Coupe, dans une poule plutôt abordable. Au milieu du Japon, du Chili, de l'Argentine et d'une Angleterre vieillissante, la fougue des soldats du pacifique aurait pu faire mouche. Et pourtant, les camarades de Sopoaga terminent à la quatrième place, avec un succès face au Chili lors de la première journée. Face à l'Angleterre, Japon et l'Argentine, ces derniers sont passés proche de la victoire, l'ont même tutoyé du bout des doigts. Cependant, cette nation a été la plus sanctionnée de la compétition, avec une pluie de cartons jaunes, et un carton rouge. Trop de petites fautes ont fait basculer les rencontres en leur défaveur, bien que le talent soit intact. Malheureusement, Seuteni et les siens n'ont pas su capitaliser sur leur collectif prometteur !

Après cette douloureuse Coupe du monde, une question taraude tous les spécialistes du ballon ovale, la Roumanie a-t-elle sa place dans la compétition ? Avec 287 points encaissés en quatre matchs, cette nation n'a pas été au niveau. Bien que cette dernière soit dans la poule de la mort, avec l'Irlande, l'Afrique du Sud, les Tonga et l'Écosse, seulement quatre essais ont été inscrits au total, dont trois face aux Tonga. Une fois de plus, contre les meilleures nations, la Roumanie ne peut pas exister.

En août dernier déjà, les faiblesses des Roumains avaient été pointées du doigt, après une défaite 17-31 à domicile face aux États-Unis, qui ne jouent pas ce Mondial. Face aux Springboks, un sentiment d'insécurité planait au-dessus de la rencontre, comme si les organismes des joueurs des "Chênes" n'étaient pas faits pour jouer à ce niveau d'intensité. Reste à savoir si la Roumanie arrivera à se relever d'une telle étape.

Fort contre les petites nations, inexistantes contre les plus grosses, l'Italie a déçu les fans ! La Squadra Azzurra a reçu deux corrections en l'espace d'une semaine, avec un 96-17 historique face aux Blacks, puis un nouveau record malheureux contre les Bleus, 60-7. Inoffensifs, stériles et en manque d'agressivité, les hommes de Crowley n'ont finalement jamais espéré se qualifier. En plus de cela, une défaite dans la douleur face à l'Uruguay n'a rien arrangé au tableau déjà sombre. Face aux Teros, les Italiens étaient menés 7-17 à la mi-temps ! Ces performances viendront un peu plus nourrir le débat, remettant en cause la légitimité de ces derniers dans le Tournoi des 6 Nations...

