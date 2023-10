ÉDITO. Comme prévu, les phases finales de cette Coupe du Monde seront bien à deux vitesses

Comme le tirage des poules nous le laissait penser, les quarts de finale de cette Coupe du Monde 2023 seront très déséquilibrés.

Pas question ici d’alimenter une énième fois le débat autour du tirage au sort (très) précoce des poules de cette Coupe du Monde 2023, tant le non-sens semble évident. D’ailleurs, World Rugby l’a bien compris, étant donné que cela ne devrait pas se reproduire en 2027. Toujours est-il que, comme prévu, les quarts de finale de cette édition 2023 seront totalement déséquilibrés. Pour cause, tandis que l’Afrique du Sud et le XV de France se départageront dans un choc qui fait saliver tous les fans de rugby, une Angleterre décevante tentera de prendre le meilleur sur la surprise de ces phases finales, les Fidji.

Même chose de l’autre côté du tableau : Irlandais et Néo-Zélandais croiseront le fer au Stade de France, juste après que le Pays de Galles et l’Argentine s’affrontent à Marseille. Une ambivalence qui, même si elle était prévue et annoncée, reste une anomalie. Car oui, et même si nous avons volontairement grossi le trait juste au-dessus, ces quarts de finale seront véritablement à deux vitesses ! En effet, et au-delà de faire affronter le 1er mondial contre le 4ème, et le 2ème contre le 3ème (là où le Pays de Galles, 7ème, jouera face à l’Argentine, 9ème), c’est bel et bien la forme des sélections respectives qui choque.

Prenons un exemple simple. L’Afrique du Sud, qui a terminé deuxième de la poule de la mort en s’inclinant d’un rien contre l’Irlande, va devoir affronter une équipe de France qui a réalisé une excellente phase de groupe, en infligeant notamment la première défaite de l’histoire de la Nouvelle-Zélande en poule. À l’inverse, l’Angleterre, qui, même si elle a fini invaincu, a largement déçu dans un groupe franchement plus faible que les autres, jouera son quart de finale contre les Fidji. Sélection qui a peiné à battre la Géorgie (13ème nation mondiale), avant de s’incliner face au Portugal (16ème nation mondiale).

Si historiquement, les demi-finales de Coupe du Monde nous ont parfois offert les plus beaux matchs de la compétition, la donne risque d’être différente cette année. Et pour cause, les vainqueurs des quarts de finale entre la poule A et B risquent de sembler bien supérieurs à leurs adversaires. Si bien que pour certains, l’on connaîtra l’affiche de la finale dès le 15 octobre au soir, juste après le match entre la France et l’Afrique du Sud.

Alors oui, le rugby est, peut-être plus qu’un autre, un sport où tout est possible. Un match n’est jamais gagné d’avance, comme nous l’a rappelé le Portugal ce dimanche soir face aux Fidji. Néanmoins, ne faisons pas preuve de langue de bois. Que ce soit l’Irlande, la Nouvelle-Zélande, l’Afrique du Sud ou le XV de France, difficile de les voir s’incliner face à une équipe de l’autre partie du tableau, dans une rencontre aussi importante qu’une demi-finale de Coupe du Monde, surtout au vu de l’écart de niveau qui semble exister entre les différentes équipes encore en lice.

RÉSUMÉ VIDÉO. FANTÁSTICO ! Le Portugal surprend les Fidji et remporte une victoire historique en Coupe du MondeNe vous méprenez pas, le propos de cet article n’est pas ici de critiquer pour critiquer, en sous-estimant l’Angleterre, le Pays de Galles, l’Argentine et les Fidji. Non il est davantage question ici, de rappeler que dès le week-end prochain, deux des quatre meilleures nations du Monde verront leur rêve partir en fumée. Peut-être même qu’il s’agira (on l’espère pour les Bleus) des deux derniers vainqueurs du Mondial, c’est-à-dire les Springboks et les All Blacks. Seront-ils pour autant moins performants que l’Angleterre ou le Pays de Galles ? D’ailleurs, ce serait la première fois de l’histoire de la Coupe du Monde que ni l’Afrique du Sud, ni la Nouvelle-Zélande ne soient qualifiées dans le dernier carré.

Au final, et même si ce n’est pas la première (ni la dernière) fois qu’un tableau de phases finales est déséquilibré, l’on ne peut omettre qu’une certaine forme d’injustice est présente pour cette édition. Mais après tout, depuis quand le rugby est-il juste ?

