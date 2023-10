COUPE DU MONDE. Antoine Dupont en lice pour le titre de Joueur de l’Année, Bielle-Biarrey et Penaud nommés

World Rugby a dévoilé les listes de nommés pour les World Rugby Awards 2023. Antoine Dupont, Louis Bielle-Biarrey et Damian Penaud sont en lice.

World Rugby a dévoilé les listes de nommés pour les World Rugby Awards 2023. Ils seront seront remis le dimanche 29 octobre à l’opéra Garnier. Le capitaine du XV de France Antoine Dupont est en lice pour le titre de joueur de l'année. Un trophée qu'il a déjà reçu en 2021. La fédération internationale note que le Toulousain est "le cœur de cette équipe, menace constante aux quatre coins du terrain, qui a su faire vibrer comme jamais le public français en dépit de l’élimination de sa Coupe du Monde de Rugby." COUPE DU MONDE. ''Un match qui n'aurait même pas dû avoir lieu'', la presse étrangère blasée par la demi-finale des All BlacksLa concurrence est rude avec le centre Bundee Aki (Irlande), le deuxième ligne Eben Etzebeth (Afrique du Sud) et le troisième ligne Ardie Savea (Nouvelle-Zélande). "Face à l’Irlande en quart de finale, sa débauche d’énergie a largement contribué à la victoire néo-zélandaise." En cas de victoire des All Blacks, il pourrait bien rafler le trophée.

Dupont n'est pas le seul joueur du XV de France en lice. En effet, le jeune Louis Bielle-Biarrey a de très bonnes chances d'être lauréat du titre Révélation masculine de l’Année. VIDEO. ''Peut-être la goutte d'eau qui fait déborder mais le vase était déjà bien rempli'', Louis Bielle-Biarrey objectif après la défaite

Comme le numéro 9 tricolore, il fait face à des joueurs qui vont participer à la finale à savoir l'ouvreur Manie Libbok et les Néo-Zélandais Tamaiti Williams et Mark Tele’a.

Le plus jeune des nommés qui, à 20 ans à peine, s’est rapidement imposé au sein d’un triangle arrière français de très haut niveau, jusqu’à disputer en titulaire quatre des cinq matchs de la France à la RWC 2023.

Autre chance pour les Bleus de repartir avec un trophée, en dépit de la Coupe du monde, Damian Penaud. L'ailier de l'UBB a été l'un des meilleurs marqueurs de la saison mais aussi du Mondial. COUPE DU MONDE. ''Sans Antoine Dupont, Damian Penaud serait peut-être la star absolue du XV de France''

L'ancien Clermontois s'est hissé parmi les meilleurs les légendes du XV de France. Il pourrait décrocher le trophée de l'essai de l'année suite à sa réalisation face à l'Irlande le 11 février dernier lors du 6 Nations.

Hugo Keenan est aussi en lice pour son essai face aux Bleus lors de cette même rencontre, tout comme Vinaya Habosi pendant la Coupe du monde aux dépens de la Géorgie. Néanmoins, il ne sera pas simple de battre l'Écossais Duhan van der Merwe qui avait mystifié l'Angleterre avec une sublime course en solitaire l'hiver dernier. VIDEO. Exploit MAGISTRAL ! Van Der Merwe a fait l'amour à la défense de l'Angleterre sur 60m !En revanche, pas de Fabien Galthié dans la liste des entraîneurs de l'année. Le sélectionneur irlandais Farrell est lui logiquement présent après le Grand Chelem du Trèfle. Les techniciens des All Blacks et des Springboks doivent aussi leur place au fait qu'ils ont propulsé leur équipe en finale du Mondial. Tandis que Simon Raiwalui récolte les fruits de son travail avec les Fidji.

Entraîneur World Rugby de l’Année Andy Farrell (Irlande)

Ian Foster (Nouvelle-Zélande)

Simon Raiwalui (Fidji)

Jacques Nienaber (Afrique du Sud)