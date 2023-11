COUPE DU MONDE. 65% : Tu veux briller et marquer des essais ? C’est numéro 14 qu’il faut jouer !

Faut-il jouer ailier droit ou gauche pour marquer plus d'essais ? Voici ce que disent les statistiques du Mondial !

"Un ailier se doit de marquer et quand cela arrive, c’est forcément bon pour la tête". La maxime est vieille comme ce jeu, la tirade signée Gaël Dréan, le finisseur du RCT, dans l’émission Parce que Toulon. Il est vrai que comme un pilier doit tenir la baraque en mêlée, un talonneur être fiable au lancer ou un 9 avoir une bonne passe, les ailiers doivent scorer. Un peu comme les attaquants au foot, ces fameux renards des surfaces.

Qu’importe qu’ils soient doués, polyvalents ou qu’ils se déplacent beaucoup dans l’entre-jeu, la traditionnalité voudra qu'on regarde les chiffres. Dès lors, tous les finisseurs n’ont bien souvent qu’une obsession pour que leur match soit pleinement abouti : marquer !

Mais alors, comment faire ? Après tout, à ce sport plus qu’ailleurs, les coéquipiers susceptibles de scorer sont nombreux et, jusqu’à preuve du contraire, la gonfle reste ovale et les rebonds, de fait, capricieux. On aurait donc pu demander à Chris Ashton, le meilleur marqueur de l’ère moderne (194 essais), et sa capacité exceptionnelle a toujours être bien placé pour marquer. Ou à Will Jordan et Damian Penaud, qui culminent à près d’un essai par match sur la scène internationale depuis 3 ans. À l’échelle de la ProD2, Storti et Ambadiang seraient probablement aussi de fins conseillers vu leurs statistiques sur leurs 17 derniers matchs (ratio de 0,88).

Leur point commun ? Ils évoluent tous à l’aile droite, et son fameux numéro 14. Ce qui signifie donc qu’ils marquent la quasi-intégralité de leurs essais dans le couloir droit ; jusqu’ici, on ne devrait avoir perdu personne. D’ailleurs, sans s’avancer vers une quelconque analogie de comptoir ou des conclusions hâtives, on a remarqué l’amplification de que ce qui pourrait s’apparenter à une tendance, voire un phénomène, lors de la dernière grande compétition internationale : le Mondial.

54 à 29 : score sans appel pour les ailiers droits

En France, durant les dernières lignes de l’été et les prémices de l’automne, il valait vraisemblablement mieux évoluer du côté droit si vous vouliez avoir plus de chance de scorer. En chiffre, en ne recensant que les essais inscrits par des AILIERS auteurs d’au moins 2 réalisations dans la compétition, cela donne ça : 54 essais inscrits dans le couloir droit, contre 29 dans le couloir gauche. Soit peu ou prou 2 réalisations sur 3 plantées sur l’aile droite.

RUGBY. Coupe du Monde. Penaud, Jordan, qui pourra battre le record incroyable d'Habana, Lomu et Savea ?D’ailleurs, les 4 meilleurs marqueurs de la compétition, Will Jordan (8 essais), Damian Penaud (6), Henry Arundell (5) et Darcy Graham (5) portaient tous le numéro 14. Seul le nouveau 11 du RCT, Leicester Fainga’anuku, a été en mesure de les regarder dans les yeux, avec lui aussi 5 essais marqués mais en plus de temps passé sur le terrain que les deux derniers cités.

Est-ce une pure coïncidence ou faut-il y voir un signe ? La droite est-elle en train de (re)prendre le pouvoir en France ? Blague à part, dans le rugby, on a pourtant toujours eu coutume de dire que les droitiers étant les plus nombreux, la majorité des joueurs avaient comme meilleure passe celle à gauche, et donc envoyaient plus facilement du jeu en direction du couloir gauche. Un axiome jamais vérifié et probablement « has-been », donc, tant la qualité technique des joueurs de ce niveau-là ne laisse plus de place au « bon » et au « mauvais » côté depuis belle lurette. La pensée populaire qui voulait que le numéro 11 soit celui du meilleur chasseur d’essais serait-elle donc révolue ?

Pour prendre la tangente et de l'autre côté de la Manche, on notera aussi que l’an passé, en Angleterre, sur les 18 banderilles inscrites par le meilleur marqueur de la saison, Cadan Murley, 10 le furent lorsqu’il jouait à l’aile gauche (en 10 matchs), et 8 du côté droit (en 13 matchs). De quoi rééquilibrer les débats ? Ou simplement laisser penser que, factuellement, les meilleurs finisseurs du moment évoluent majoritairement à l’aile droite. Allez savoir pourquoi…