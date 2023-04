VIDEO. En tribunes avec les supporters, Chris Ashton célèbre son 100ème essai en Angleterre

Auteur d’un triplé ce week-end, l’ancien toulonnais Chris Ashton a dépassé la barre des 100 essais inscrits en Premiership. Géant.

RUGBY. 191 essais en carrière : Le meilleur finisseur de l'ère moderne raccroche les cramponsEn fin de semaine dernière, on vous relayait la prochaine fin de carrière de Chris Ashton. Éreinté après une carrière XXL, du XIII au XV, de Wigan à Leicester en passant par les Saracens, Toulon et bien d’autres destinations, le serial marqueur a choisi de raccrocher les crampons à la fin de l’exercice en cours. Un choix logique, à 36 ans, même si l’on sent à chaque sortie que l’ancien joueur de Northampton en a encore sous le pied. D’ailleurs, en plus d’un titre collectif, l’un de ses derniers défis personnels était d’atteindre la barre des 100 essais en Premiership, lui qui en était à 98 au moment de l’annonce. Chose que personne n’avait jamais faite… Jusqu’à ce week-end.

Je pense que j’ai accompli tout ce que je voulais faire. - Ashton au micro d'ITV Sports



Parce que si Ashton n’a plus exactement les mêmes cannes qu’à ses débuts, son sens de l’en-but, lui, n’a pas bronché. Lors de la démonstration de son équipe face à Exeter samedi, le meilleur marqueur sur une saison de Top 14 s’est donc fendu d’un triplé de pur finisseur, histoire de culminer à 101 essais en Angleterre. Comme un certain Vincent Clerc en Top 14, son ancien coéquipier du côté du RCT. Histoire de bien fêter ça, le meilleur marqueur de la Champions Cup (aussi) a célébré son dernier essai en passant par-dessus la barrière pour s’installer tranquillement en tribunes, et applaudir au milieu des supporters. Un geste insolite, qui a semble-t-il beaucoup plu au public de Welford Road. Qui aurait certainement aimé garder une saison de plus celui qui a déjà planté 12 essais en 22 apparitions sous les couleurs des Tigers…