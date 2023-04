RUGBY. 191 essais en carrière : Le meilleur finisseur de l'ère moderne raccroche les crampons

À bientôt 36 ans, Chris Ashton a pris sa décision : il arrêtera sa carrière à l'issue de la saison en cours. L'on retiendra de lui cette machine à scorer unique.

VIDÉO. Premiership. Grâce à un triplé face à Bristol, Chris Ashton est devenu le meilleur marqueur de l'histoire

Parachèvera-t-il son oeuvre par l'un de ses fameux Ash Splash ? Une chose est sûre, après 18 ans de carrière au plus haut niveau à XIII comme à XV, des actions mémorables, 1 Champions Cup, 3 Premiership, 1 coupe du monde disputée, 44 sélections avec l'Angleterre et près de 200 essais inscrits en carrière, Chris Ashton a pris sa décision. À la fin de la saison, il raccrochera ses fameux crampons Nike qui l'ont accompagné durant toute son aventure, de Northampton à Leicester, en passant bien sûr par les Saracens, Toulon, Sale ou les Harlequins. Partout où il sera passé, le supersonique ailier aura été une véritable machine à marquer. Sans compter sa ribambelle d'essais inscrits avec Wigan et l'Angleterre chez les treizistes, on compte tout de même 206 réalisations dans des rencontres officielles et de premier plan (soit en occultant les Barbarians et les matchs de coupe d'Angleterre). Ce qui fait de lui, à ce jour, le meilleur marqueur de l'histoire du Premiership (98), de l'histoire de la Champions Cup (41) ou de l'histoire sur une seule saison de Top 14 (24). Bref, Ashton aura donc, qu'on le veuille ou non, marqué l'histoire du rugby européen et c'est d'ailleurs tout simplement le meilleur marqueur de l'ère moderne qui arrêtera d'ici quelques mois.

J'ai senti cette saison que mon corps n'est plus capable de faire ce que je veux faire. C'est que c'est l'heure pour moi de me retirer.

Avec comme objectif de terminer sur un ultime titre avec les Tigers certainement, mais aussi d'inscrire d'atteindre la barre mythique des 100 essais en championnat. Il lui reste pour cela au maximum 5 matchs pour inscrire les deux essais qu'il lui manque. Allez, un dernier petit effort, Ash !