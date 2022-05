VIDÉO. Premiership. Grâce à un triplé face à Bristol, Chris Ashton est devenu le meilleur marqueur de l'histoire

Après avoir égalé le record de 92 essais en Premiership détenu par Tom Varndell en mars dernier, Chris Ashton est un peu plus rentré dans les livres d'histoires, en inscrivant un triplé face à Bristol.

Décidément, les années passent et se ressemblent pour l'ailier anglais. À 35 ans, l'ancien joueur du RCT ne cesse de martyriser les défenses adverses grâce à ses qualités de finisseur hors normes. En témoigne la rencontre de ce week-end, où le joueur de Leicester a mis à mal les Bears de Bristol. En effet, Ashton a inscrit un triplé en moins de 27 minutes, rien que ça ! Mais au-delà du match, ce triplé permet à l'Anglais de devenir le meilleur marqueur de l'histoire de la Premiership avec 95 essais. Il a en effet dépassé Tom Varndell (92 essais), qui a également joué à Leicester. Un record de plus donc, battu par Chris Ashton, après celui de meilleur marqueur en Coupe d'Europe (40 réalisations), mais aussi du joueur ayant inscrit le plus d'essais en une saison de Top 14 (24 essais).

Premiership. Vous vous souvenez de Chris Ashton ? Il vient de battre un nouveau recordPour ce qui est de la rencontre, les Tigers se sont facilement défaits de Bristol (56-26) et conservent leur première place au classement. De bonne augure pour les coéquipiers de Ford, juste avant d'affronter les Irlandais du Leinster, en quart de finale de Champions Cup ce week-end.