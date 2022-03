Premiership. Vous vous souvenez de Chris Ashton ? Il vient de battre un nouveau record

L'ailier de Leicester Chris Ashton joue toujours au rugby (34 ans). En inscrivant un doublé contre Exeter, il est devenu le meilleur marqueur de l'histoire de la Premiership avec Tom Varndell.

Un nouveau record pour Chris Ashton ! L'ailier anglais de 34 ans, qui évolue désormais du côté de Leicester, est devenu ce week-end le co-meilleur marqueur de l'histoire du championnat anglais avec Tom Varndell. Lors de la 21ème journée de Premiership, diffusée sur Rugby Zone TV, Leicester s'est imposé sur la pelouse d'Exeter (17-22). Ashton a inscrit un doublé, portant son total à 92 dans la compétition. Il a d'abord conclu une passe au pied lumineuse de George Ford avant de profiter d'une maladresse de l'équipe locale pour récupérer la gonfle et plonger en Terre promise.

Ce n'est pas la première fois qu'Ashton fait tomber des records. Véritable chasseur d'essais, il en avait notamment inscrit 24 en Top 14 lors de son passage au RCT, devenant le meilleur marqueur sur une saison. Alors qu'il reste 4 matchs et que Leicester est assuré de disputer les phases finales de Premiership, il est possible qu'Ashton améliore ses stats et ne devienne seul meilleur marqueur de la compétition.