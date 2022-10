RUGBY. Coupe de monde de football : quel impact sur le calendrier du Top 14 ?

Organisée en plein automne, la coupe du monde de football va avoir des répercussions sur notre championnat. Pas mal de décalages sont à prévoir.

Y a-t-il des amateurs de foot dans la salle ? Si oui, vous devez tout savoir du Mondial au Qatar qui se profile. Ce n'était pas notre cas alors, on a fait quelques recherches. Ce qui se passe là-bas - vous connaissez le dicton - ne nous regarde pas, mais un peu quand même, puisque cela va avoir des répercussions sur notre cher et tendre Top 14. Rien de bien grave, rassurez-vous, mais après le week-end du 19 et 20 novembre déjà légèrement bousculé, c'est cette fois la 11ᵉ journée du championnat qui va être quelque peu chamboulée : à la place du traditionnel déroulé du samedi, le multiplex aura cette fois lieu à 15h, alors que le 5ᵉ match de la journée sera programmé à 21h.

15 de France. Le match face au Japon décalé à cause de la Coupe du monde de footballEt si l'affiche en prime time du dimanche soir est conservée, le choc entre le Racing et Clermont n'aura pas lieu le samedi, mais bel et bien le lendemain... à 17h. Eh oui, le France / Danemark du 26 novembre à 17h a ses raisons que la grille de programmation habituelle du Top 14 ignore.