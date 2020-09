Coronavirus - Ouverture des vestiaires interdite en Haute-Garonne, la jauge menacée

Le préfet de la Haute-Garonne a pris des mesures importantes pour lutter contre la pandémie de Covid-19.

Coronavirus - La moitié des clubs de Top 14 désormais en zone rougePlus de la moitié des départements français sont désormais en zone rouge en raison de l’épidémie de Covid-19. La situation sanitaire s'est détériorée ces dernières semaines. La Haute-Garonne et notamment Toulouse sont particulièrement touchées avec des taux de contamination qui dépassent la moyenne nationale. Le virus circule activement. Aussi, le préfet a décidé de prendre certaines mesures comme l'annonce Actu.fr Toulouse. Outre la reconduction du port obligatoire du masque pour un mois, l'une des principales mesures concerne les établissements sportifs. Ainsi "l’ouverture des vestiaires est interdite, sauf pour les piscines ou vestiaires à usages scolaires. Une mesure qui vise les clubs amateurs, et exclut la filière STAPS et les clubs professionnels", explique le site. La jauge maximale fixée à 5000 pourrait également être abaissée si la situation ne s'améliore pas. Ces mesures entreront en vigueur ce samedi 19 à minuit pour une durée d'un mois. Champions Cup : le Stade Toulousain relocalise son 1/4 de finale à Ernest-Wallon !