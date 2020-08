Coronavirus - La moitié des clubs de Top 14 désormais en zone rouge

21 départements sont en zone rouge. Le virus y circule activement. Plusieurs clubs de Top 14 sont donc concernés et menacés par le huis clos.

Top 14 - ''il ne faut pas que l’inquiétude nous bloque''Le Top 14 va normalement faire son retour la semaine prochaine. Une bonne nouvelle pour les supporters et les joueurs, qui ont hâte de retrouver le chemin des terrains et des tribunes. Du côté des présidents de clubs, ce n'est pas la même limonade. La plupart des dérogations pour accueillir plus de 5 000 spectateurs dans le stade ont été rejetées. Les récentes déclarations du premier ministre Jean Castex ont même renforcé cette inquiétude. Aucune dérogation ne sera plus possible dans les départements où le virus circule activement. 21 départements sont concernés dont la Gironde, le Rhône, l'Île-de-France, la Haute-Garonne ou encore le pourtour méditérannéen. Ce qui concerne une bonne partie des clubs de Top 14 : le Stade Français, le Racing 92, l'UBB, Lyon, Montpellier, Toulouse et Toulon.

.@JeanCASTEX : "Ce qui était prévu c'est qu'en fonction de la configuration des salles, des stades, et de la circulation du virus, on puisse aller au-delà de 5000 personnes. Dans les départements "rouges", il ne sera plus possible à l'autorité préfectorale de déroger." #le79inter pic.twitter.com/YIl7gkocAQ — France Inter (@franceinter) August 26, 2020

Jean Castex est allé encore plus loin en disant que la jauge pourrait même être réduite en allant même jusqu'au huis clos comme on a pu le voir avec les phases finales de Ligue des Champions en football. Du côté des directions de club, c'est la douche froide.





Laurent Marti, président de l'UBB La situation devient ingérable, insoutenable. On peut demander le risque zéro à la population, ouvrir tous les parapluies du monde, sauf qu’à un moment donné il va falloir se demander ce qu’on veut faire du sport professionnel. Si on considère que ce n’est pas grave, il faudra des aides très fortes de l’État ou alors, les clubs déposeront le bilan. (Source : Sud Ouest

Thomas Lombard, directeur général du Stade Français On a traversé quatre mois et demi où il n’y a pas eu une seule entrée d’argent depuis le 1er mars jusqu’à maintenant. [...] Mais à un moment donné, il faut que ça reprenne. Je ne remets pas en cause les décisions du gouvernement car il faut être prudent avec cela. Mais la jauge à 5 000 nous met dans une posture qui est extrêmement regrettable. (Source : Moscato Show)

Philippe Saint-André, directeur du rugby du MHR Nous privilégierons nos partenaires et les abonnés, point final. Il n'y aura aucune invitation, et sans doute très peu de places à la vente, peut-être 200 ou 300. On va essayer d'optimiser tout ça, parce que notre business-model va se retrouver en grande difficulté. (Source : L'Equipe)