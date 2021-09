COMPOSITIONS. Top 14. Du costaud à Castres, Jalibert sur le banc à l'UBB

Le Castres Olympique reçoit l'Union Bordeaux Bègles ce samedi pour le compte de la troisième journée de Top 14. Découvrez les compos de cette affiche entre cadors.

Ce sera l'une des affiches de ce week-end de Top 14. Pour le compte de la troisième journée, le CO qui reste sur deux victoires en autant de rencontres dont un succès probant à Clermont, accueillera à Pierre Fabre l'UBB. Des Girondins qui se sont remis la tête à l'endroit de fort belle manière après une défaite initiale à Biarritz, en venant à bout du Stade Français. Deux formations habituées à jouer le haut du tableau de notre championnat. Pour cette rencontre, Pierre-Henry Broncan a aligné une équipe solide, avec une charnière formée de Rory Kockott et de l'ancien bordelo-béglais, Ben Botica. La première ligne sera composée de deux néo-capés en Bleu, Gaëtan Barlot et Wilfrid Hounkpatin, tandis qu'Antoine Tichit complètera cette dernière à gauche. Julien Dumora sera une nouvelle fois titularisé à l'arrière.

Castres 1 Tichit 2 Barlot 3 Hounkpatin 4 Vanverberghe 5 Staniforth 6 Babillot (c) 8 Ben-Nicholas 7 Ardron 9 Kockott 10 Botica 11 Nakosi 12 Botitu 13 Combezou 14 Palis 15 Dumora 16 Ngauamo 17 Walcker 18 Pieterse 19 Delaporte



20 Arata 21 Urdapilleta 22 Zeghdar 23 Chilachava

Côté bordelais, Christophe Urios qui retrouvera l'équipe avec laquelle il avait été sacré champion de France en 2018, a procédé à un large turnover avec pas moins de 7 changements dans le XV titulaire par rapport au week-end dernier. François Trinh-Duc prend la place de Matthieu Jalibert, alors que l'UBB devra faire sans Ducuing et Diaby blessés. Romain Buros retrouve de ce fait une place à l'arrière alors que Jefferson Poirot capitaine, mènera son équipe. Enfin, première apparition à l'aile de l'international italien, Federico Mori.