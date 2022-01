TOP 14. COMPOSITIONS. Retour de Dupont pour Toulouse, Beale en 12 pour le Racing

Avec le retour des joueurs ayant contracté le Covid, Toulouse devra assurer face au Racing 92. Les Franciliens, eux, ont un sérieux coup à jouer ce samedi.

"Cet épisode de Covid-19 impacte l'ensemble des clubs, mais nous nous tenons prêts à jouer face au Racing 92 samedi soir." C'est de cette manière que l'entraîneur des avants toulousains Jean Bouilhou à amener la rencontre face aux Franciliens en conférence de presse. La réception des Ciels et blancs ne sera pas de tout repos pour les champions de France. Forts d'une place de leader dans leur poule en Champions Cup, les joueurs surfent sur une bonne dynamique. Mais si le classement mets en valeur les coéquipiers de Teddy Thomas, les récents évènements renvoient à la même réalité. Aucune des deux formations n'a pu faire parler son rugby le week-end dernier. Si le 28-0 glané par le Racing 92 n'a pas fait d'émules, la défaite toulousaine sur tapis vert lui a fait polémique.

Une actualité qui se remarque jusque dans les entraînements pour Jean Bouilhou. Ce dernier explique : "Cette semaine était complexe au niveau des entraînements. Nous avons fait au mieux pour préparer la rencontre avec les joueurs présents". Une vision qui n'est pas partagée par Laurent Travers selon des propos rapportés par L'Équipe. En effet l'entraîneur des visiteurs donne sa version de la situation : "Nous sommes plusieurs équipes à ne pas avoir joué la semaine dernière, donc on se retrouve avec Toulouse, dans la même configuration. Sur ce plan, je pense que les deux équipes, seront sur un pied d'égalité. On sait qu'ils sont dans une meilleure posture que la nôtre, donc à nous de faire ce qu'il faut pour faire le meilleur match possible et se remettre sur les bons rails."

Stade Toulousain 1 Baille 2 Boubila 3 Faumuina 4 Ro. Arnold 5 Meafou 6 Tolofua 8 Miquel 7 Placines 9 Dupont 10 Ntamack 11 Lebel 12 Ahki 13 Chocobares 14 Guitoune 15 Mallia 16 Neti 17 Ainu'u 18 Ri. Arnold 19 Jelonch



20 Cros 21 Holmes 22 Bales 23 Mallez