COMPOSITION. Une surprise au centre de l’attaque du XV de France au Japon, Atonio préservé ?

L’entraînement du jour a livré de nouvelles tendances dans les rangs du XV de France, en vue du match face au Japon.

Depuis la fin d’après-midi, tout le monde en parle. De sûr quoi peut bien se ruer la presse spécialisée et générale, en plein mardi après-midi ? Les derniers sondages de l’élection américaine ? Même pas. Pour tout dire, c’est plutôt d’une surprise au centre de l’attaque qu’il s’agit, en vue du match face au Japon du XV de France, samedi à 21h.

Puisque cette équipe de France passionne, régale souvent et défraie même la chronique parfois désormais, les feux des projecteurs semblent encore plus braqués sur elle qu’en 2023. Parce qu’à l’inverse du Mondial, beaucoup de gens veulent désormais la voir tomber.

XV de France. La tournée de la transition ? Ollivon, Lucu, les choix forts du staff expliquésQu’importe, le groupe travaille dans son coin et à, comme d’habitude, joué le jeu des chasubles à l’entraînement à haute intensité du jour. Avec des promesses quant à la composition ? Évidemment.

D’après les médias présents sur place dont le Midi Olympique, on se dirigerait donc vers une titularisation inattendue de Yoram Moefana en numéro 12. Requalifié après sa suspension pour plaquage dangereux, le bordelais et Emilien Gailleton pourraient doubler l’homme le plus capé de cette sélection : Gaël Fickou.

''Romain Ntamack pouvait être le premier numéro 10 en France à viser les 100 sélections'', lance Fabien PelousSi l’entraînement de mercredi devrait infirmer ou valider l’hypothèse, c’est en tout cas la tendance du jour du côté de Marcoussis. Ce qui paraît d’autant plus plausible qu’on imagine bien le staff tester quelques joueurs face à la 14ème nation mondiale, avant de titulariser l’ensemble de ses cadres face aux Blacks puis l’Argentine.

Ailleurs, comme évoqué la semaine dernière, Alexandre Roumat devrait bien être titulaire en 3ème ligne et encadrer Gregory Alldritt avec son compère de Toulouse François Cros. Quand le très solide Tevita Tatafu (1m83 pour 140kg) pourrait connaître sa première cape à droite de la mêlée française, 5 ans après son arrivée sur le territoire.

XV de FRANCE. La binouze après le match ? Un moment ''sacré'' pour Dan CarterEt ce afin de laisser souffler un autre cadre également, Uini Atonio, qui devrait lui et sauf surprise majeure, regagner son numéro 3 face aux All Blacks la semaine suivante.

La compo probable : 15. Barré, 14. Penaud, 13. Gailleton, 12. Moefana ou Fickou, 11. Bielle-Biarrey, 10. Ramos, 9. Dupont, 7. Roumat, 8. Alldritt, 6. Cros, 5. Meafou, 4. Flament, 3. Tatafu, 2. Mauvaka, 1. Gros