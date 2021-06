COMPOSITION. TOP 14. Le Racing 92 avec ses galactiques et Claassen pour une place en finale !

Découvrez la composition du Racing 92 pour la demi-finale du Top 14 face au Stade Rochelais. Un match programmé vendredi soir à Lille.

Place aux demi-finales du Top 14. Le Stade Rochelais et le Racing 92 ouvrent le bal ce vendredi. Un match qui sent la poudre. Après la belle victoire sur le Stade Français en match de barrages, le staff a décidé d'opérer des changements. C'est Kolingar et non Ben Arous qui débutera au poste de pilier gauche. En troisième ligne, Claassen, qui joue ses derniers matchs au Racing 92, a été préféré à Tanga. Derrière, on note la présence de Dupichot à l'aile aux dépens de Taofifenua. On remarque également qu'il n'y a que trois 3/4 sur le banc. Le Racing 92 s'attend donc à un match costaud face aux Maritimes.