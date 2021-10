COMPOSITION. Top 14. Danty titulaire pour la Rochelle, Kockott sur le banc de Castres

Avant-dernier avant cette rencontre, La Rochelle doit réagir face à Castres. Pour cela, O'Gara pourra compter sur sa nouvelle recrue estivale, Jonathan Danty.

Finaliste du championnat de France la saison dernière, La Rochelle peine en ce début de saison. N'arrivant pas à retrouver son jeu d'il y a quelques mois, les coéquipiers de Romain Sazy pointent à la 13ᵉ place du classement. Loin des ambitions affichées par le club, ces derniers doivent redresser la barre le plus rapidement possible, après une quatrième défaite samedi dernier sur la pelouse de Montpellier.

Ronan O'Gara a donc décidé de mobiliser ses meilleurs joueurs disponibles pour ce match. Devant, on retrouve la première ligne composée de Priso, Bourgarit et Atonio. Un pack solide, qui sera dirigé par le numéro 9 Kerr-Barlow, en forme depuis son retour. Il sera accompagné de Popelin à l'ouverture, qui enchaîne les feuilles de matchs. Et c'est au centre de la composition rochelaise que la principale information se trouve : en effet, l'ancien Parisien et international Jonathan Danty effectuera ses débuts en tant que titulaire. Placé en premier centre, “Fatou” sera accompagné de Buliruarua. Brice Dulin complète le XV de départ, qui sera mené par le capitaine Alldritt. Sur le banc, on note la présence de Wardi mais pas de Botia à l'horizon.

Stade Rochelais 1 Priso 2 Bourgarit 3 Atonio 4 Lavault 5 Sazy 6 Liebenberg 8 Alldritt (cap) 7 Gourdon 9 Kerr-Barlow 10 Popelin 11 Rhule 12 Danty 13 Buliruarua 14 Leyds 15 Dulin 16 Matu'u 17 Wardi 18 Picquette 19 Boudehent



20 Berjon 21 Plisson 22 Boudehent 23 Papidze

Côté castrais, on veut surfer sur la victoire face à Toulon le week-end dernier pour continuer ce début de saison réussi. Seulement défaits face au Stade Français, les hommes de Pierre-Henry Broncan voudront glaner une deuxième victoire à l’extérieur, après celle obtenue face à Clermont. Et pour cela, le staff castrais envoie du lourd à Marcel-Deflandre ! On retrouve dans le XV de départ le métronome argentin Urdapilleta, ainsi des hommes forts de l’effectif comme Babillot, Dumora ou encore Staniforth. Récemment cité par la commission de discipline, Nakosi sera aligné ce samedi à l’aile de l’attaque du CO. Sur le banc, les internationaux Barlot, Kockott et Hounkpatin sont présents, pour pourquoi pas faire la différence en fin de match.

Castres Olympique 1 Tichit 2 Lebrun 3 Guillamon 4 Jacquet 5 Staniforth 6 Babillot (cap) 8 Ben Nicholas 7 de Crespigny 9 Fernandez 10 Urdapilleta 11 Nakosi 12 Cocagi 13 Aguillon 14 Palis 15 Dumora 16 Barlot 17 De Benedettis 18 Vanverberghe 19 Kornath



20 Kockott 21 Combezou 22 Raisuqe 23 Hounkpatin

Les Castrais arriveront-ils à s’imposer sur la pelouse du Stade Rochelais ? Réponse ce samedi, pour un match qui risque d’être très tendu.