COMPOSITION. FINALE TOP 14. Ouedraogo absent du groupe, Arata et Paillaugue titulaires

Découvrez la composition de Castres ainsi que celle de Montpellier, deux équipes qui s'affronteront en finale du Top 14 ce vendredi.

Ce vendredi, le Stade de France accueillera en guise de finale du Top 14, la rencontre entre le Castres Olympique et le MHR. Deux équipes qui ont terminé en tête du classement, et qui voudront sans aucun doute finir cette saison en beauté. Pour ce faire, il faudra s'imposer à Saint-Denis, dans ce qui sera un remake de l'édition 2018. À cette époque, Castres n'avait fait qu'une bouchée d'un Montpellier pourtant favori, mais prit dans tous les compartiments du jeu. Une revanche qui se fera sans l'un des joueurs emblématiques du MHR, Fulgence Ouedraogo. Déjà absent contre l'UBB, le troisième ligne ne participera pas à cette rencontre. En effet, le staff de Montpellier souhaite miser sur la continuité, et donc d'aligner la même équipe que la semaine passée face à Bordeaux. Paillaugue et Garbisi formeront donc toujours la charnière des Cistes, tandis que le jeune Aprasidze garde sa place sur le banc. Notez que l'international français Enzo Forletta est bien présent sur le banc.



RUGBY. Top 14. Benoît Paillaugue revient de très loin pour jouer une finale symbolique

Montpellier 1 Lamositele 2 Guirado 3 Haouas 4 Verhaeghe 5 Chalureau 6 Bécognée 8 Mercer 7 Camara (cap) 9 Paillaugue 10 Garbisi 11 Rattez 12 Serfontein 13 Doumayrou 14 Vincent 15 Bouthier 16 Paenga-Amosa 17 Forletta 18 Capelli 19 Van Rensburg



20 Aprasidze 21 Pollard 22 Ngandebe 23 Thomas

Côté castrais, on ne change pas non plus une équipe qui gagne ! Vainqueurs des Toulousains la semaine passée à Nice, les XV joueurs titulaires seront alignés de nouveau au Stade de France. En effet, Combezou garde sa place au centre en compagnie de Botitu, tandis que le demi de mêlée Arata portera bel et bien le numéro 9, malgré une blessure à l'épaule face au Stade Toulousain.





TOP 14. Castres. Santiago Arata, l'homme qui a éclipsé le meilleur joueur du monde

Castres 1 Walcker 2 Barlot 3 Hounkpatin 4 Vanverberghe 5 Staniforth 6 Champion de Crespigny 8 Ben Nicholas 7 Babillot (cap) 9 Arata 10 Urdapilleta 11 Nakosi 12 Botitu 13 Combezou 14 Palis 15 Dumora 16 Ngauamo 17 De Benedittis 18 Jacquet 19 Delaporte



20 Fernandez 21 Cocagi 22 Zeghdar 23 Chilachava