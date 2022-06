RUGBY. Top 14. Benoît Paillaugue revient de très loin pour jouer une finale symbolique

Ce vendredi, Benoît Paillaugue disputera en guise de dernier match avec Montpellier la finale du Top 14, face au Castres Olympique.

Même s'il a commencé sa carrière au Stade Rochelais, Benoît Paillaugue est un véritable monument du côté de Montpellier ! Arrivé en 2008 après un passage du côté du Stade Français, le demi de mêlée s'est tout de suite plu dans l'Hérault. Au total, Paillaugue a disputé plus de 260 matchs sous le maillot du MHR, et a inscrit 1230 points. Une histoire d'amour très intense, qui prendra fin vendredi soir au Stade de France. En effet, le joueur de 34 ans a annoncé il y a quelques semaines son départ après 14 saisons au club. Si pour l'heure, sa destination n'est pas encore connue, le numéro 9 devrait sans doute rejoindre le RCT la saison prochaine. Le match face au CO sera donc bel et bien son dernier sous le maillot du MHR. Une finale qui sera spéciale à bien des égards pour Paillaugue, lui qui a connu une saison loin d'être de tout repos...

Cette saison, le demi de mêlée du MHR est passé par tous les états. D'abord blessé gravement au genou lors de la première journée face au RCT, Benoît Paillaugue a dû cravacher durant une bonne partie de l'année pour revenir dans le groupe. Et après des mois d'efforts et de doutes, le travail a fini par payer ! Un retour remarqué et bienvenu pour Montpellier, puisque celui-ci est arrivé en même temps que la blessure du facteur X de l'équipe, Cobus Reinach. À la suite de cela, le natif de La Rochelle a donc retrouvé une place de titulaire au poste de numéro 9, enchaînant les bonnes prestations comme face au Racing 92 en mai dernier. Un destin magnifique pour Benoît Paillaugue, qui, en plus de cela, vivra cette finale avec l'un de ses mentors, Jean-Baptiste Élissalde. Celui-là même qui l'avait battu (et consolé) 11 ans plus tôt en finale de Top 14, lorsque l'ancien demi de mêlée aux 35 sélections entraînait le Stade Toulousain. Un souvenir douloureux pour le modèle de poche (1 mètre 72 pour 74 kg), que pourrait oublier Paillaugue en cas de victoire vendredi face à Castres. Vous l'aurez compris, l'histoire serait belle pour "La Paille", qui n'a pour l'heure jamais soulevé le Bouclier de Brennus (vice-champion de France en 2011 et 2018).

