Clubs vs XV de France : au tour de Raphaël Ibanez de s'exprimer sur les tensions.

Le manager du XV de France s'est à son tour exprimé sur les tensions dans le rugby français...

Les jours passent, et se ressemblent dans le monde du rugby français. Depuis une semaine, les clubs semblent décidés à se battre face à ce qu'ils considèrent comme une injustice. Dans le rôle du méchant ? World Rugby et son nouveau calendrier, mais aussi la FFR et le XV de France.

Et à vrai dire, on a un peu l'impression que l'histoire se répète, année après année... Si l'arrivée de Fabien Galthié comme sélectionneur, le geste des clubs de libérer 42 joueurs à chaque rassemblement ou les récents résultats des Bleus laissaient espérer une belle entente, voire un futur prometteur, la crise du COVID-19 est passée par là.

Face à l'injustice du nouveau calendrier international, les clubs contre-attaquentLe coeur du problème ? Le futur calendrier international, donc. Avec sept semaines (au lieu de trois) et six rencontres (toujours au lieu de trois) prévues cet automne, les clubs montent au créneau. Si les Fédérations ont besoin d'argent, ces derniers doivent gagner des matchs, attirer du public... et remplir leurs caisses en conséquence.

Les déclarations de Fabien Galthié dans Sud Ouest ont achevé de mettre le feu aux poudres, le sélectionneur refusant que les joueurs aient un nombre maximum de test-matchs à jouer, pour rester (un minimum) à disposition de leurs clubs. "Le mot tourner ne convient pas à l’équipe nationale. Elle ne joue que dix matches par an. Plus tu joues ensemble plus tu progresses. C’est une conviction que je ne peux pas remettre en question."

Ce à quoi Franck Azéma a répondu...

TOP 14 : les clubs prêts à l'affrontement, Azéma répond à GalthiéDernier épisode en date ? La déclaration de Raphaël Ibanez. Manager du XV de France, l'ancien talonneur s'est inscrit sur Twitter ce week-end. Et n'a pas tardé à faire parler de lui, en appelant à la solidarité... envers l'équipe nationale. Sans nommer les clubs, Ibanez fait passer un message.

Pendant 10 ans le XV de France a sombré jusqu’à descendre au 9e rang du classement mondial.



Nous relevons à peine la tête, et la Coupe du Monde en France est dans 3 ans.



Discutons et soyons solidaires avec notre équipe nationale, car tout le rugby français y gagnera.



🏉🤝🇫🇷 — Raphaël Ibañez (@ibanez_raphael) August 3, 2020

Reste à voir s'il est prêt à faire preuve de solidarité envers les clubs.