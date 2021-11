Classement Top 14. Toulouse et Bordeaux seuls devant, La Rochelle se replace !

À l'issue de cette 11ème journée, le Stade Toulousain est toujours en tête du championnat, juste devant l'UBB qui suit bien. Derrière, La Rochelle se replace.

Après une pause internationale, le Top 14 faisait son retour ce week-end ! Et pour ce faire, les 14 écuries du championnat de France nous ont livré beaucoup de matchs très serrés, au suspens intense. Toutes les équipes à domicile l'ont emporté, sauf le Racing, qui a vu l'UBB renverser la vapeur en seconde période. Les hommes d'Urios confortent leur deuxième place, derrière le Stade Toulousain, qui a peiné à vaincre une équipe de Brive accrocheuse. Le champion a bien su gérer les nombreuses absences, avant de préparer la semaine prochaine le choc face à son dauphin.

De son côté, Montpellier continue d'enchaîner après sa victoire face à Castres, obtenu dans les derniers instants. Le CO reste à la 7ème place, derrière le LOU et le Racing. Le Stade Rochelais, quant à lui, se replace à la 4ème position, à un petit point du podium. La victoire bonfiée face à Pau fait du bien au dernier finaliste du Top 14, avant de se déplacer la semaine prochaine au Stade Français. Un match capital pour les Parisiens, surtout après la défaite subie sur la pelouse du BO. Ces derniers repartent tout de même avec un point, tout comme l'ASM, battu à la toute fin du match par Perpignan. Les coéquipiers de Jaminet restent devant les Biarrots, et talonnent le RCT et Paris.

