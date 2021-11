VIDEO. TOP 14. Perpignan assomme l’ASM Clermont grâce à Jaminet et Brazo

Ce week-end, l’USAP de Melvyn Jaminet a montré à ses adversaires que gagner en terre catalane était loin d’être simple.

Quatre. Ce samedi 27 novembre, l’USAP a décroché sa quatrième victoire de la saison dans son antre d’Aimé Giral. Face à des Clermontois en mode dragster, les hommes de Patrick Arlettaz ont souffert en première période. À la pause, ils reviennent au vestiaire avec 11 points de retard sur leurs adversaires du jour (21-10 à la mi-temps). Si Taumoepeau sauve l’honneur catalan, lui et ses coéquipiers semblent bien trop passif en défense. À l’image du premier essai clermontois ou Moala se crée un boulevard afin de servir son jeune ailier, Cheikh Tiberghien, qui file à l’essai. Ce dernier sera auteur d’un doublé en inscrivant un autre essai au terme des 40 premières minutes de jeu. C’est finalement Melvyn Jaminet et Alan Brazo qui délivreront les usapistes en fin de match et après une seconde période bien faible de la part de l’ASM Clermont. France Rugby. LA stat impressionnante : Melvyn Jaminet, le canonnier des Bleus

L’artilleur de l’USAP, Melvyn Jaminet, s’est exprimé au terme de la rencontre. Il dit dans un entretien rédigé par Rugbyrama : “C’est une victoire précieuse, c’est sûr. Il nous faut rattraper les premières défaites à la maison. Celle-là, elle fait vraiment du bien. Après une première période un peu manquée, l’équipe n’a rien lâché. Ça tourne de notre côté, cette fois. Il y a eu des scénarios qui nous ont fait énormément de mal. Le fait de gagner sur la dernière action, ça fait très plaisir.”

Pas de victoire contre le RCT depuis 2009 ✅

Pas de victoire contre La Rochelle depuis 2010 ✅

Pas de victoire contre Clermont depuis 2012 ✅

Que 2 victoires en 26 journées ✅

On sait pas comment finira la saison mais en tout cas persuadé qu'on luttera jusqu'au bout ! — Thomas V. 🎗❤️💛 (@Tomusap66) November 27, 2021

Auteur d’une bonne performance au pied malgré des conditions météorologiques compliquées, il a cependant fait vivre quelques frayeurs aux supporters perpignanais. Il réalise notamment une passe sautée directement en touche et ne dégage pas directement après la sirène. Il s’explique sur ses deux actions : “Sur le moment, je vois l’espace sur l’extérieur. (Tenter la sautée) est une erreur bête. Je suis très déçu, mais je me suis dit qu’il fallait passer à autre chose, que ce n’était pas fini. Derrière, on a mis de l’avancée, c’est le plus important.” Pour ce qui est de la dernière action, il n’exclut pas le rappel de certains souvenirs malheureux : “Sur le coup, il y a quelques démons qui sont remontés (sourire). Certains disent que c’est la peur, mais non... En fait, il y a un cafouillage, le ballon est dévié par le vent, je n’entends pas la sirène. J’essaye de retourner dans mon camp, mais je ne voulais pas taper par peur de faire une cagade, de taper le poteau... Je me suis dit que si j’aplatissais, il y avait mêlée et match fini.”