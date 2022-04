CLASSEMENT TOP 14. Toulon sur sa folle lancée, Biarritz au fond du trou, regroupement général pour le Top 6

Faisons le point sur le classement du Top 14 après cette 22ème journée, qui a vu notamment le Racing 92 pulvériser le Stade Français, ou encore Toulon balayer le LOU.

Encore 13ème il y a quelques semaines, le RCT semble désormais inarrêtable ! En effet, les hommes d’Azéma ont surpris tout le monde ce week-end, en s’imposant largement 10-43 sur la pelouse du LOU, bonus offensif en poche. Une démonstration de force, qui leur permet de continuer à croire au Top 6. Désormais, Toulon n’est plus qu’à 5 points de la 6ème place, occupée par le Racing. Les Ciels & Blancs ont eux aussi impressionné lors de cette journée, en écrasant le Stade Français dans le derby parisien. Un succès bonifié qui leur permet de repasser devant le LOU. Les hommes de Laurent Travers ne sont qu’à 1 point du Champion de France en titre, le Stade Toulousain, défait sur la pelouse de Castres. Devant, le CO et La Rochelle pointent à 5 longueurs de l’UBB, et à 10 de Montpellier, toujours leader.

RÉSUMÉ VIDÉO. Le RC Toulon se donne le droit de rêver en écrasant LyonDésormais hors course pour une place de barragiste, le Stade Français devra se méfier de ce qui se passe derrière. Heureusement pour les Soldats Roses, Brive, Perpignan et Biarritz ont tous perdu ce week-end. Bon dernier et quasiment assuré de le rester, le BO n’a pas pu résister aux aux assauts palois. Tout comme Perpignan, qui peut nourrir des regrets après avoir tenu tête au leader pendant près de 75 minutes, avant de lâcher en fin de rencontre. À 4 journées de la fin, rien (ou presque) ne semble donc décidé, ce qui nous laisse envisager une fin de saison palpitante.

