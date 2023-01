Classement Top 14. Paris impressionne, Brive sort la tête de l'eau et Toulouse bégaye à La Rochelle

Ça bouge à tous les étages dans le classement ! Dans un Top 14 plus serré que jamais, il y a des embouteillages aux abords du Top 6, et rien ne semble acquis pour le maintien.

Le Stade Français s'impose en patron (26-7)

Dauphin du Stade Toulousain avant cette 15 ème journée, Paris a conforté son rang ce week-end, en dominant Castres de la tête et des épaules. Après un essai de la pénalité dans les premières minutes de la partie, les hommes de Gonzalo Quesada ont su occuper le terrain efficacement, et par la botte de Joris Segond, sanctionner les Castrais par des points. 19-7 à la mi-temps en faveur des locaux, qui vont enchaîner avec un nouvel essai à la 67 ème minute, par l'intermédiaire de Jeremy Ward, magnifiquement servi par Julien Delbouis, très en jambe. Sans bonus offensif, le Stade Français gagne une fois de plus, et désormais, est sur une série de 4 victoires en Top 14. Cependant, Castres descend alors à la 11 ème place, à seulement trois unités du premier relégable.

Brive rayonne sous l'ère Collazo (26-17)

Mais que se passe-t-il en Corrèze ? Eux, qui semblaient être condamnés, ont repris des couleurs et ne sont plus la lanterne rouge du Top 14 ! Après une troisième victoire de suite en Top 14, les "Coujous" ont à présent distancé l'Usap, et rattrapent dangereusement la Section Paloise. Cette fois-ci, ce sont les Toulonnais qui ont subi la loi des brivistes ! La bande à Biggar n'a pas su trouver de solutions dans une atmosphère hostile, et l'indiscipline de ces derniers leur aura coûté 21 points. Un essai en fin de match de Karkadze scellera définitivement le sort de la rencontre, empêchant même Toulon de ramener le moindre point d'Amédée Domenech. De ce fait, les hommes de Mignoni et Azema prennent alors du retard dans la course à la qualification. Face à ses anciens camarades, Patrice Collazo n'a pas fait de cadeau, et continue sa mission de maintien à Brive.

Le LOU réagit avec la manière ! (12-21)

Bien apathiques la semaine dernière à domicile face à Brive, les Lyonnais ont appris leur leçon et ont corrigé les erreurs. C'est avec un tout autre état d'esprit que les hommes de Xavier Garbojosa sont parvenus à s'imposer avec le bonus offensif sur la pelouse de la Section Paloise. Un essai de Tuisova en première mi-temps, suivie de deux réalisations dans les 10 dernières minutes du match, a permis au LOU de signer leur troisième succès à l'extérieur cette saison et surtout de remonter au classement. A contrario, mauvaise opération pour Pau, qui ne prend pas le bonus défensif, et qui perd de précieux points avant de se déplacer à Mayol. Peu inspirés ce week-end, les Palois sont de nouveau en danger !

Montpellier retrouve le Top 6 (17-12)

Match capital entre le champion de France en titre et le Racing 92. Ces derniers, qui étaient restés sur une déculottée à domicile face au Stade Français, avaient à cœur de montrer un nouveau visage, face au MHR. Ce fut le cas, dans un match très engagé physiquement et qui aura gardé tout son suspens durant 80 minutes ! Les Racingmen prennent un point de bonus défensif important, mais n'ont plus connu la victoire depuis le 4 décembre 2022, tous championnats confondus. Pour les Montpelliérains, ce succès à domicile leur permet de retrouver la 6 ème place du Top 14, et d'espérer accrocher une qualification en fin d'année. Ce week-end, tout n'a pas été parfait pour les hommes de Philippe Saint-André, mais face à un concurrent direct, qu'importe la manière quand la victoire est là. À noter la bonne performance des internationaux présents sur le terrain, Willemse, Bouthier, Woki et Camara.

Dans les autres rencontres, Toulouse a chuté face aux champions d'Europe, sur le score de 30 à 7, mais conserve tout de même la place de leader du Top 14. Bordeaux s'est imposé face aux surprenants bayonnais (23-15), et figure désormais à la 4 ème place du Top 14. Clermont s'est fait peur, mais assure l'essentiel face à l'USAP, qui est désormais dans une mauvaise passe à la dernière place du championnat.