CLASSEMENT. TOP 14. L'USAP respire, Castres grimpe... point classement Top 14

Malgré un nombre conséquent de rencontres reportées, le classement comporte des indications importantes en vue de la suite du chamionnat.

Alors que l'Union Bordeaux-Bègles a conforté sa première place en allant gagner à Brive, le bas du classement a bougé en la faveur des Catalans de Perpignan qui ont remporté le match de la mort face à Biarritz à Aguilera. Au milieu, le Racing 92 se relance. Voici ce dont il faut se rappeler en ce début de semaine.

Perpignan respire

Vainqueur à Biarritz (23-25), les hommes de Patrick Arlettaz grimpent à la 11ᵉ place, à la faveur de matchs joués en plus que Toulon et Brive. Ces derniers ont un match en retard face au Racing à la Paris Défense Arena. De quoi laisser penser que le prochain USAP-CAB à la 24ᵉ journée de Top 14 sera très chaud du côté de la Cathédrale à Aimé-Giral.

VIDÉO. TOP 14. Perpignan maitrise et remporte le choc des promus face à Biarritz

Castres fait sa route

Ils ne font pas trop de bruit, mais sont bel et bien sur le podium. Certes avec deux matchs de plus disputés que Montpellier (4ème), les Tarnais possèdent l'avantage de (pour l'instant) ne pas avoir de match en retard à disputer, et ainsi pouvoir effectuer la fin de saison plus sereinement que ces concurrents. Castres gagne dernièrement ses matchs par la plus petite des marges. Vont-ils continuer à avoir la réussite de leur côté ?

Bordeaux-Bègles solide leader

En allant gagner à Brive, les hommes de Christophe ont montré qu'ils étaient capables de remporter ces fameux matchs à l'extérieur en hiver où il faut montrer de la détermination et de l'engagement pour s'assurer un printemps plus festif. Les Girondins, à qui on reprochait de trop vouloir jouer et ne pas se concentrer sur les fondamentaux dans certains moments délicats, semblent franchir le cap grâce à Christophe Urios.