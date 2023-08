CLASH PRONOS. L'ÉQUIPE DE FRANCE VA-T-ELLE DÉROULÉE FACE À L'AUSTRALIE? LUCAS LE PENSE, THIBAULT N'Y CROIT PAS

Ce dimanche, la France retrouve l'Australie. Les Wallabies vont-ils réussir à accrocher nos Bleus ? Nos rédacteurs Lucas et Thibault ne sont pas d'accord.

Dernier match de préparation de nos Bleus avant le début du Mondial en France. Devant les Français, se dresse une jeune et inexpérimentée équipe de l'Australie, qui a changé de sélectionneur et qui est en manque total de repère avant cette compétition. Les cadres sont absents, certes, mais cette nation phare de l'hémisphère sud reste dangereuse par ses individualités. Pour Lucas, la France n'aura pas de mal à franchir la ligne plusieurs fois. Thibault émet plus de réserve à cela.

Tu vois Thibault, ce week-end, je pense que les Bleus vont vraiment marquer les esprits avant la compétition ! Le sélectionneur a mis l’équipe type et je pense que la France va construire une large victoire grâce à sa conquête !

Ce qui est certain, c'est que c'est le dernier match avant d'affronter la Nouvelle-Zélande. Le sélectionneur tricolore n'a cessé de dire qu'ils étaient encore en préparation. Même si le match d'ouverture n'est pas l'objectif, il faut répondre présent. Ce test face à l'Australie est idéal pour voir le niveau de la France face à une nation de l'hémisphère sud. J'ai pronostiqué un 26 à 16 pour la France. Les Australiens doivent aussi envoyer après avoir été critiqués, ce sera un match de costauds.

Justement, parlons des Australiens, ils sont sur une série de quatre défaites d’affilée ! Ils sont en manque total de repères et présentent une équipe vraiment peu expérimentée… Ça me semble compliqué pour un match en France en plus. Tu vois, je partirai plus sur une victoire 39/16

Pour une fois, on est d'accord sur le score des visiteurs. Jusqu'à présent, j'ai plus souvent eu le nez creux que toi ! J'espère que tu me feras mentir cette fois-ci. Mais je ne vois pas les Français s'approcher de la barre des 40 pions pour autant. On va avoir droit à une charnière qui n'a pas une énorme expérience ensemble. Tout ça va demander un peu de réglage dans le premier acte. L'ouvreur bordelais pourrait vouloir trop en faire pour prouver aux supporters qu'il mérite ce maillot de titulaire. Je vois la France dérouler dans le second acte et approcher des 30 unités, ce qui sera déjà pas mal. Je pense que c'est plus la forme qui va compter sur ce match plus qu'un résultat sous forme de fessée.

Vu que tu parles de la charnière, parlons de celle de l’Australie ! Ce sont deux jeunes joueurs de 24 et 23 ans qui découvrent le niveau international ! Puis pour la France, quand on met deux génies ensemble, ça ne peut que faire des étincelles ! Je pense que la forme y sera et que le score en découlera naturellement. Pour une fois, je suis certain que j’aurai le dernier mot !

