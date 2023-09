Dupont, Ntamack, Chabal... La BD Les Rugbymen est de retour avec les mascottes officielles du XV de France

Le 21ème album de la BD Les Rugbymen nous emmène une nouvelle fois à Paillar. Mais en cette année de coupe du monde, tout est différent, et il faut sauver Dupont et Ntamack !

Amourachés de lecture et de balle ovale, l’annonce qui suit va nourrir votre plus grand plaisir. Eh oui, la célèbre BD "Les Rugbymen" des éditions Bamboo est une nouvelle fois de retour et dispo depuis 30 août, avec son 21ème opus, intitulé : "on est chez nous, alors d’entrée on joue chez eux". Quoi de plus logique qu’une corrélation à "la maison" en cette année de coupe du monde en France, finalement ?

Rives, Clerc, et Ntamack ont disparu !



Cette fois, L’anesthésiste, La Couane, Bourrichon, Sécateur et tous les autres rechaussent une nouvelle fois les crampons pour continuer de faire vibrer le PAC. Ils se retrouvent rapidement confrontés à quelques soucis face aux nouvelles règles, qui viennent contrecarrer quelques peu leurs habitudes. Mais surtout, un mystère vient semer le trouble dans les rues de Paillar, la ville aux ronds points ovales. Rives, Clerc et désormais le jeunot Ntamack ont tous disparu ! On ne parle pas ici des célèbres rugbymen tricolores, mais plutôt des coqs officiels du XV de France, qu’élève la mère de La Couane dans leur propriété.

Il faut vite les retrouver, alors que la coupe du monde approche ! Et pour cela, La Couane pourra compter sur l’aide de Sébastien Chabal, présent depuis quelques saisons désormais à Paillar. Toujours aussi précieux, au moment de défendre l’écusson de l’équipe de France…

À PAILLAR, ON AIME

Notre perso' préféré

La diététicienne, parce qu'une telle résilience, ça force le respect.

Le meilleur moment

Le coup du correcteur de texte sur le téléphone de l'Anesthésiste. Parce qu'on connaît tous quelqu'un à qui c'est déjà arrivé.

Le moment héros à la sauce Les Rugbymen

Bourrichon qui stoppe des malfrats bien malgré lui... Comme quoi, on peut être un Don Juan et un héros à la fois.

Le mot à garder sous le coude pour le Mondial

Kankon/Kanconner. Un terme qu'on verrait bien employé par ton coach lors du 1er match de la saison. À condition qu'il ait lu la BD, bien sûr.

