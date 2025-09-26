Choc à l'Eden Park : Votre match de Rugby All Blacks – Australie, à quelle heure et sur quelle chaîne ?
Le Rugby Championship n’a jamais été aussi serré. Et ce samedi, on a droit à son plus grand classique : All Blacks contre Wallabies à l’Eden Park.
Oubliez le café, ce samedi c’est l’adrénaline qui va vous réveiller : Nouvelle-Zélande – Australie à Auckland. Un choc historique, capital pour la suite du Rugby Championship.

Ce samedi, on repart pour un choc qui sent la poudre : la Nouvelle-Zélande accueille l’Australie à l’Eden Park pour la 5e journée du Rugby Championship. Coup d’envoi à 7h05 (heure française), en direct sur Canal+ Sport. Un horaire parfait pour le petit-déj’ rugby !

Un Rugby Championship encore complètement ouvert

Au classement, les Wallabies mènent la danse avec 11 points. Mais les All Blacks et les Springboks sont juste derrière avec 10 unités, et l’Argentine reste en embuscade avec 9 points. Autant dire que rien n’est plié : la victoire finale se jouera dans les détails, et chaque essai comptera double dans ce sprint final.

Des All Blacks revanchards à l’Eden Park

Privée de titre en 2024 alors qu'elle restait sur quatre succès de rang, la Nouvelle-Zélande ne veut pas laisser passer sa chance cette année.Vos matchs de Rugby France/Nouvelle-Zélande et Toulouse/Castres à quelle heure et sur quelle chaîne ?Vos matchs de Rugby France/Nouvelle-Zélande et Toulouse/Castres à quelle heure et sur quelle chaîne ? Roberston a aligné une équipe proche de son XV type, avec un paquet d’avants dense et la charnière Roigard–Barrett prête à dicter le tempo après la fessée reçue face aux Boks, 10-43. Eden Park est leur jardin : les Wallabies n’y ont plus gagné depuis… 1986 (9-22).

Les Wallabies sur leur lancée ?

De leur côté, les Australiens débarquent confiants après un début de tournoi solide. Joe Schmidt mise sur une jeunesse décomplexée symbolisée par le solide centre Joseph Sua'ali'. Mais aussi sur la sagesse des anciens comme O'Connor et un James Slipper qui va devenir le premier Australien à 150 sélections. Leur objectif : prouver qu’ils ne sont plus que le voisin dans l'ombre des illustres All Blacks.

Une rivalité qui dépasse le cadre

All Blacks vs Wallabies, c’est bien plus qu’un simple match : c’est la Bledisloe Cup, symbole d’une rivalité centenaire, faite de respect, de coups d’éclat et de quelques cicatrices. Ce samedi, ce sont les planches d’Auckland qui serviront de théâtre à ce duel mythique.

Où et quand suivre le match ?

 - Coup d’envoi : samedi 27 septembre, 7h05 (heure française)
 - Stade : Eden Park, Auckland
 - Diffusion : Canal+ Sport

Un duel qui vaut cher pour le classement, mais aussi pour l’orgueil. Les All Blacks veulent frapper fort à domicile, les Wallabies veulent casser la malédiction. Bref, sortez les toasts, mettez la bouilloire : votre samedi matin commence par un énorme choc rugbystique !

