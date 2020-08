Chiliboy Ralepelle, une carrière tombée à se piquer.

Perdu dans des affaires de dopage, l’ancien talonneur du Stade Toulousain est passé à côté d’une carrière pourtant très prometteuse...

Nous sommes le 2 novembre 2019. Sur la pelouse du Stade Nissan de Yokohama, les Springboks viennent de s’offrir l’Angleterre, en finale de la Coupe du monde. Et les soldats de Sa Majesté n’ont pas le temps de sécher leurs larmes que Siya Kolisi entre dans l’histoire, en soulevant le trophée Webb-Ellis. Un symbole de plus pour le 3e ligne, devenu quelques mois plus tôt le premier capitaine noir de l’Afrique du sud.

Dans son canapé, un certain Chiliboy Ralepelle a pu avoir quelques regrets face à la joie de son compatriote. Car l’ancien Toulousain avait tout pour être à sa place…