CHAMPIONS CUP. Keenan de retour, Ringrose espéré : la compo probable du Leinster face à Toulouse

Pour défier le Stade Toulousain en finale de Champions Cup, le Leinster devrait aligner une équipe proche de celle de la sélection nationale.

Samedi à 16h, au Tottenham Hotspur Stadium de Londres, Toulousains et Leinstermen vont donc se retrouver pour la finale de Champions Cup rêvée. Deux formations invaincues dans la compétition cette saison, et qui ont terrassé tous leurs adversaires.

Si beaucoup s’attardent sur la composition toulousaine et les cas de Kinghorn, Ramos et Chocobares notamment, il convient néanmoins d’en faire de même avec le Leinster pour savoir sur quoi va tomber le Stade exactement. Car comme chez les Rouges et Noirs, l’effectif est si pléthorique que certains postes comportent plusieurs candidats de même niveau.



On pense notamment à la 3ème ligne, sur laquelle il est souvent difficile de dire qui accompagnera Van der Flier et Doris entre Baird, Connors et Conan. Reste que le Leinster devrait conserver une très grosse ossature de l’équipe qui s’était imposée en demi-finale contre Northampton.

2 cadres et 99 sélections : Le Leinster se renforce (encore) en vue de la finale face à ToulouseMême si les retours de blessure de James Ryan ou de Hugo Keenan rajoutent de l’émulation. Les deux internationaux, qui ont joué 80 minutes le week-end dernier durant leur match de reprise, devraient tous les deux débuter contre Toulouse.



Au centre, le régulateur Garry Ringrose est toujours espéré mais celui-ci n’a pas joué un match avec les Boys in Blue depuis janvier, la faute à une épaule récalcitrante. Le Leinster laisse planer le doute à son sujet. Selon nous, Ringrose sera - au mieux - sur le banc, quand Jamie Osborne et Garry Ringrose feront la paire quoi qu’il en soit puisque Charlie Ngatai a été touché le week-end dernier.

VIDEO. Exit Lowe et Gibson-Park, et si le meilleur Leinsterman de l'année était le Thibaud Flament irlandais ?Ailleurs, ce devrait être du grand classique, avec une impressionnante première ligne Porter/Sheehan/Furlong notamment, une charnière Gibson-Park/Byrne tandis que James Lowe et Jordan Larmour occuperont les ailes.



Alors que le banc devrait également être survitaminé, avec les présences de Ronan Kelleher, Michael Alaalatoa et Jason Jenkins notamment. Bref, du très lourd en prévision.