Vos matchs de rugby Leinster/Toulouse et Grenoble/Dax à quelle heure et sur quelle chaîne ?

Finale de rêve : Toulouse contre Leinster pour une nouvelle étoile. Les Sharks en quête de l'histoire en Challenge Cup. Grenoble et Dax en duel décisif en Pro D2.

On y est ! La grande finale tant attendue se profile à l'horizon. Bien sûr, on aurait aimé voir les Rochelais se frotter aux Toulousains samedi en Angleterre. Néanmoins, on ne peut bouder notre plaisir face à ce choc entre le Leinster et Toulouse.

Une affiche inédite à ce stade de la compétition. Un affrontement entre les deux équipes les plus titrées de la compétition. Qui brodera une nouvelle étoile sur son maillot pour la saison prochaine ? Les Irlandais ont l'occasion de rejoindre les rouge et noir avec cinq titres.

Tandis que ces derniers peuvent écrire une nouvelle page glorieuse de leur histoire en soulevant un 6e trophées. Une chose est sûre, ce match se déroulera dans un stade plein puisque tous les billets ont trouvé preneur.

Autre certitude, il n'y aura pas de nouveau doublé tricolore cette année. En effet, aucun club de Top 14 ne s'est hissé en finale de la Challenge Cup.

En revanche, les Sharks pourrait marquer l'histoire en devant la première franchise sud-africaine à inscrire son nom au palmarès de l'une des deux compétitions. Ils feront face à Gloucester vendredi soir.

Dans le même temps, on jouera le premier barrage de Pro D2 avec une rencontre que l'on espère spectaculaire jeudi soir. Grenoble reçoit Dax au Stade des Alpes. Les Isérois ont traversé l'enfer cette saison pour se qualifier. Soutenus par leurs supporters, ils rêvent d'atteindre les demies. Mais attention à de surprenants Dacquois qui ont également déjoué les pronostics pour accéder au Top 6.

Le lendemain, les Brivistes défieront Béziers dans le cadre du second barrage. Qui rejoindra Aix-en-Provence et Vannes au tour prochain ? Le CAB n'a pas eu la vie facile dans cet exercice 2023/2024. Mais tout peut arriver dans un match couperet.

CHALLENGE CUP - FINALE

VENDREDI 24 MAI

Gloucester vs Sharks à 21h sur France

CHAMPIONS CUP - FINALE

SAMEDI 25 MAI

Leinster vs Toulouse à 15h45 sur France 2

JEUDI 23 MAI

Grenoble vs Dax à 21h00 sur Canal + Sport prenez vos billets au stade des Alpes

VENDREDI 24 MAI