2 cadres et 99 sélections : Le Leinster se renforce (encore) en vue de la finale face à Toulouse

Le Leinster va pouvoir compter sur les retours de Ryan et Keenan dès ce week-end. La province irlandaise devrait arriver au complet face au Stade Toulousain.

Depuis quelque temps, le mot d’ordre est celui-ci, dans la ville rose : "fraîcheur". Ainsi, le staff haut-garonnais fait tout pour ménager ses troupes, faire tourner son effectif tout en conservant de l’émulation. Voilà pourquoi l’équipe qui va se déplacer à Montpellier samedi devrait être largement remaniée.

En effet, la province basée à Dublin a annoncé les retours à la compétition des internationaux James Ryan (27 ans ; 61 sélections) et Hugo Keenan (27 ans ; 38 sélections). Deux renforts de poids dont le Leinster et son effectif 5 étoiles n’ont pas vraiment besoin, mais on ne crache pas sur deux titulaires indiscutables en temps normal.

Ainsi, le 2ème ligne et l’arrière, qui n’étaient pas du quart et de la demie européenne, devraient être alignés face à l’Ulster en URC ce week-end afin de retrouver du rythme, avant de postuler pour la finale de la Champions Cup. Même si en leur absence, Jason Jenkins dans la cage et Jordan Larmour dans le fond du terrain, ont brillé.

Deux garçons qui étaient titulaires lors des finales 2022 et 2023 perdues par le Leinster face à La Rochelle. Tout comme Garry Ringrose, le fantastique numéro 13 de l’Irlande depuis des années.

Mais l’ancien du Blackrock College, régulateur de la ligne défensive de son club comme de sa sélection, n’est plus apparu sur un terrain depuis le mois de mars.

Sur le chemin du retour après sa blessure à l’épaule, rien ne dit qu’il ne sera pas apte face à Toulouse. Auquel cas, c’est probablement Jamie Osborne qui tiendrait la corde aux côtés de Robbie Henshaw. Alors que le Maori Charlie Ngatai se tient prêt, également. Byzance n’est pas loin…