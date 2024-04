RUGBY. ''Ils ont vraiment besoin de lui ?'' Barrett au Leinster, les fans estomaqués par le transfert de l'année

Jordie Barrett rejoindra le Leinster en décembre, un transfert qui secoue le rugby. À 27 ans, le All Black promet de marquer le club irlandais de son empreinte.

TRANSFERT. Déjà injouable, le Leinster ne se refuse rien en s’offrant la star All Black Jordie BarrettAlors que nous ne sommes qu'en avril, c'est sans doute le transfert de l'année. Jordie Barrett rejoindra en effet le Leinster en décembre 2024. Et ce, jusqu'à la fin de la saison. Un choix fort de sa part puisqu'il aurait pu rejoindre le Japon à l'instar de son frère Beauden et empôcher plus d'argent.

"Ils ont une équipe remplie d'internationaux irlandais à presque tous les postes, il est donc juste de dire que Leinster n'avait pas besoin d'un All Black comme Jordie Barrett", lance le site irlandais Balls.ie.

Lequel ajoute que c'est sans doute "l'une des recrues les plus excitantes du rugby irlandais depuis longtemps." Barrett est le premier All Black à rejoindre l'Europe sous en congé sabbatique depuis que Dan Carter en 2009 lorsqu'il avait signé à Perpignan... avec un titre au bout.

La signature trois-quart polyvalent de la Nouvelle-Zélande fait d'autant plus parler qu'il n'est pas encore à la fin de sa carrière. "À seulement 27 ans, Barrett est toujours dans la fleur de l'âge physiquement et peut offrir beaucoup au Leinster". Aussi bien sur le pré qu'au sein du groupe en "partageant ses connaissances avec Jamie Osborne, Sam Prendergast et la prochaine génération à venir."

Du côté des supporters, cette annonce, qui intervient alors que le Leinster vient de corriger le Stade Rochelais pour se hisser en demi-finale de la Champions Cup, ne laisse personne indifférent.

Pour beaucoup, la province irlandaise n'avait pas vraiment besoin d'un All Black en plus étant donné que les 3/4 des joueurs de l'équipe sont déjà internationaux.

est-ce qu'ils ont vraiment besoin de lui ? 😆 Leinster est déjà impressionnant actuellement — Piers (@Piers_DQ1) April 15, 2024

Ça va il se mouille pas trop 😂 — shinoda 🇫🇷 (@captainDimDim) April 15, 2024

C’est bien que le Leinster s’attache les services de Jordie Barrett.



On a bien vu, sur son dernier match, à quel point ce club n’était que l’ombre de lui-même et avait désespérément besoin de talents. — Pierre-Olivier Carles (@pocarles) April 16, 2024

Je pense aux joueurs du troisième rideau qui vont se manger des coups de latte de 70 mètres de James Lowe et Jordie Barrett en affrontant le Leinster.



Quel enfer pour l’occupation… https://t.co/PwSbPb3SIT — Gauthier Baudin (@GauthierBaudin) April 15, 2024

Les blacks qui viennent finir leur carriere en europe sont souvent gris clairs... — youpiyouplaboum (@calbutafleur) April 16, 2024

Et une champions cup de + pour le leinster, une ! — Doufrex (@Doufrex) April 15, 2024

Ils ont déjà Gibson-Park, Lowe, Ngatai,....ça en fera 1 de plus. — Antoine (@Zim16340) April 15, 2024

Mdrrrrrr inimaginable ce transfert, avec Snygman qui arrive, comment dire que cette équipe va littéralement rouler sur tout le monde. — Tʜᴏʀғᴀʟʟ ® (@ThorfaIl_) April 15, 2024

Weeeeeesh la dinguerie — larrylegend (@jeanval0776160) April 15, 2024

D'autres se réjouissent à l'idée de le voir évoluer en Europe.

On va avoir droit à ce tweet sur le fuseau horaire européen tous les week-ends avec potentiellement un Pita Ahki - Jordie Barrett en phase finale de Champions Cup l’an prochain.



Je sais pas si on réalise.

Je suis ému.

Et si c’était ça le bonheur. https://t.co/atsY3dO4xr — Grec Ahki (@eKoloKante) April 15, 2024

C’est LE transfert de l’année ! 👀📝



Certes, Jordie Barrett jouera au Leinster durant 6 mois, mais imaginer un des meilleurs centres du monde dans une des meilleures équipes, ça fait rêver ! 🇳🇿



Il jouera aux côtés d’Henshaw ou Ringrose…🤯



pic.twitter.com/EbWbAyk0UK — Tom Lacaille (@tom_lacaille) April 15, 2024

💥 C'est quoi ce transfert complètement dingue annoncé par le Leinster ce soir 😳

Carrément Jordie Barrett, j'en reviens pas ! pic.twitter.com/yrrUOG8WiK — catourneovale (@catourneovale) April 15, 2024

Wow. Ils sont déjà très fort mais là.... — Rems D. Elie 🇫🇷 (@ChallengerFxFr) April 15, 2024