VIDEO. Exit Lowe et Gibson-Park, et si le meilleur Leinsterman de l'année était le Thibaud Flament irlandais ? 

Si l’on parle beaucoup (à raison) des stars du Leinster, dans l’ombre, Ryan Baird est peut-être le meilleur joueur de la province cette saison. Grâce notamment à un fort penchant pour les grands espaces.

Il toise les 2m, galope comme un 3/4, dispose d’un technique individuelle bien au-dessus de la moyenne pour son poste et règne en maître dans les airs. Thibaud Flament ? Non, mais son plus proche disciple, oui.



Leur différence ? Elle ne se situe probablement plus que dans le fait que Flament a retiré son casque dernièrement suite aux incongruités de la LNR, alors que Ryan Baird le porte toujours, lui, puisque personne ne l’en empêche.

RUGBY. Athlétique, intelligent, Thibaut Flament, le profil type du deuxième ligne du futur ?Pour le reste, l’Irlandais et le Français ont vraiment tout en commun. Aussi à l’aise dans la cage que sur un flanc de la 3ème ligne, leur duel dans 17 jours à Londres vaudra son pesant d’or, pour les puristes. Car Baird, de deux ans le cadet du Français, s’impose comme l’un des tous meilleurs irlandais de la saison.

6 NATIONS. IRLANDE. Le casque rouge Josh Van der Flier est-il le numéro 7 ultime ?Pour preuve, malgré le réservoir exceptionnel devant, au Leinster, l'ancien du St Michael's College s’est gagné une place de titulaire en 3ème ligne cette année, aux côtés des irrésistibles Van der Flier et Doris.

VIDEO. Ryan Baird, 2ème ligne de 1m98 pour 113kg, et des appuis à la Cheslin KolbeHistoire d’agrandir encore un peu plus cet alignement déjà historiquement très performant, et conférer aux Boys in Blue une force de frappe supplémentaire offensivement. Car en dépit de son physique un tantinet longiligne (1m98 pour 113kg), le casqué de 25 ans impressionne de part la vitesse, les appuis, l’entrain et l’intelligence qu’il met dans ses interventions. Ainsi que son très bon raffut. . Autant d'atouts qui lui permettent largement de compenser son manque d’épaisseur.



A ce titre, on notera la capacité exceptionnelle du garçon aux 20 sélections à breaker les rideaux adverses. Un péché mignon que ses grands compas lui permettent souvent de se faire, comme on le vit cette année durant le Tournoi des 6 Nations, ou encore en Champions Cup face à Paris et Northampton, pas plus tard que le week-end dernier.

Et puis avec son athlétisme hors du commun, une fois qu’il a franchit, allez donc le reprendre…