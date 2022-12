VIDEO. Ryan Baird, 2ème ligne de 1m98 pour 113kg, et des appuis à la Cheslin Kolbe

Enfermé dans le couloir des 5 mètres, le 2ème ou 3ème ligne du Leinster a mystifié 2 défenseurs du Racing sur les appuis pour se sortir d'une situation difficile.

Honnêtement, samedi dernier, avant le match joué au Havre, qui voyait le Racing 92, l'équipe en forme du moment en Top 14, en prendre 40 "à domicile" pour son premier match de Champions Cup ? Pas grand monde, on imagine... Oui mais voilà, les Franciliens sont tombés sur une formation du Leinster qu'on avait rarement vue aussi forte. Impériaux en conquête, fascinants dans leur jeu de passes, ultra-organisés, les Irlandais ont martyrisé les Racingmen, n'ayons pas peur des mots. Qui est plus, tout semblait réussir aux hommes de Dublin. Quand un jeu au pied vient "enfermer" un 2ème ligne de formation en repli défensif dans un couloir, après plus d'une heure de jeu, vous vous attendez - au mieux - à ce qu'il se fasse croquer aussi facilement que Dan Sheehan trouve ses sauteurs au lancer.

Mais face au Leinster, rien n'est jamais pareil. Lorsque Ryan Baird, 1m98 pour 113kg se retrouve dans cette situation, il vous place un jeu de jambes qui fait prendre les pieds dans le tapis aux défenseurs du Racing, en l'occurrence Wade et Chouzenoux, afin de regagner l'axe du soutien et retrouver ses soutiens. Avec une sorte de pas de l'oie suivi d'un "sidestep" que n'auraient pas renié Cheslin Kolbe. WOW !

Ban this sick filth. Murder on the dancefloor from Ryan Baird!#R92vLEI #ChampionsCup pic.twitter.com/OgNb6b5glz — EK Rugby Analysis (@ek_rugby) December 10, 2022

Pour l'anecdote, expliquons que Ryan Baird (23 ans) n'est pas n'importe quel avant. Repositionné en flanker cette saison, celui qui a connu ses seules capes en 2ème ligne possède un véritable profil hybride qui n'est pas sans rappeler celui de notre Thibaud Flament national. On ne peut plus mobile, excellent en touche, extrêmement rapide pour son poste et tout simplement doué, Baird est l'un des plus grands espoirs de l'Irlande devant. Entre Beirne, Ryan, Henderson et maintenant les jeunes Baird ou Murray, les Irish parviendront peut-être bientôt à détrôner l'Afrique du Sud au rayon des nations qui font pousser les 2èmes lignes de grand talent sur les arbres...

