CHAMPIONS CUP. 4 clubs français en quarts, Toulouse se balade, les pronos des huitièmes de finale

Ils sont là ! Les huitièmes de finale de Champions Cup se jouent ce week-end avec des chocs sur toutes les pelouses. Qui se hissera en quarts de finale ?

Dès ce vendredi, Clermont lance le week-end des clubs français en se déplaçant en Angleterre. Après s’être relancés contre La Rochelle, les Auvergnats voudront enchainer sur cette dynamique. En face, le système de Northampton est résolument tourné vers l’attaque. C’est une équipe qui envoie beaucoup de jeu. Il faudra être solide en défense pour espérer un résultat positif. À domicile, léger avantage pour les Anglais, mais les Jaunards peuvent y croire. Ils pourraient lancer une épopée folle dans une moitié de tableau très ouverte.

Un choc qui pourrait faire pschitt. Deux formations iconiques de la compétition avec six titres partagés durant les années 2010. Mais aujourd’hui, les Varois se sont reconstruits, quand les Saracens pataugent en Premiership (6e).

À tel point que le staff anglais préfère faire l’impasse sur ce match en mettant au repos ses internationaux : Earl, Itoje, Willis, George, Daly. Une décision forte qui montre que le club ne s’estime pas au niveau pour rivaliser avec les formations françaises. Résultat, Toulon ne devrait pas trembler à condition de faire un match sérieux. Ils attendront le Stade Toulousain à Mayol en quart de finale.

Certainement le match le plus équilibré sur le papier, et le plus excitant. Castres renoue avec la Champions Cup, après avoir pris la fâcheuse habitude de ne la jouer qu’à moitié. Cette fois, le CO est au rendez-vous des phases finales avec l’ambition d’aller loin dans la compétition. Attention à cette équipe de Trévise, très joueuse. Le danger vient de partout, mais surtout du centre avec une paire Fekitoa-Menoncello. Castres est prévenu, mais les Tarnais ne se laisseront pas surprendre à Pierre Fabre dans un match qui s’annonce palpitant.

La Rochelle-Munster

À quel point La Rochelle a oublié comment gagner ? Jusqu’où le club peut-il s’enfoncer dans la crise ? En quête d’un succès depuis le 4 janvier, les hommes de Ronan O’Gara manquent cruellement de confiance. Les retrouvailles avec une compétition qui leur réussi bien peuvent relancer la machine. Attention : le Munster ne viendra pas à Deflandre pour faire de la figuration, mais bien pour battre l’équipe de son icône Ronan O’Gara. Le match se gagnera dans les rucks, où l’engagement sera féroce. Les Irlandais pourraient créer la surprise de cette journée.

C’est une affiche que nous avons déjà connue lors des poules. Les Bordelais l’avaient emporté en Irlande sans forcer leur talent (19-40). Ce dimanche, il faudra faire un match plein pour ne pas douter dans le dernier quart d’heure. D’autant que l’UBB déplore de nombreux absents. « LBB » et Gazzotti sont au repos. Gray, Boniface, Retière, Sa, Matiu et Depoortere sont blessés. Matthieu Jalibert est très incertain après une béquille. Malgré tout, sur le papier l’UBB est supérieure aux Irlandais, Chaban va pousser fort pour voir les quarts de finale.

Stade Toulousain-Sale Sharks

Le week-end de rugby se terminera en apothéose avec la réception des Sharks à Ernest-Wallon. Sans Antoine Dupont, ce sera un premier test sous pression pour son remplaçant Paul Graou. Il sera scruté de près. Attention aussi au pack très épais des Anglais. Les jumeaux Du Preez, Ben et Tom Curry, Cowan-Dickie au talon… Il y a de quoi avoir une conquête solide. Les premiers chocs seront lourds. Large avantage au Stade Toulousain qui a l’expérience de ce genre de rendez-vous.

