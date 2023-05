XV de France. Serin blessé, Villière commotionné… Sélection en péril ?

Toulon s’est largement imposé en finale de la Challenge Cup face à Glasgow 43-19. Mais la soirée toulonnaise a été gâchée par de nombreuses blessures.

Quelle soirée pour Toulon ! Les hommes de Franck Azéma ont facilement disposé des Écossais de Glasgow. Mais ce qui devait être une belle fête a quelque peu été ternie par les blessures de plusieurs joueurs. En effet, l’ouvreur gallois Dan Biggar est sorti dès la 3e minute. Quelques minutes plus tard, c’est le centre Duncan Paia'aua qui a dû quitter la pelouse. Pour finir, l’ailier Gabin Villière n’est pas reparti en seconde période. Tous étaient commotionnés et devraient manquer le dernier match de Top 14 contre Bordeaux-Bègles. Mais pour Villière, ça peut lui être préjudiciable à quelques jours de la première liste de Fabien Galthié pour préparer la Coupe du monde. Mais l’information la plus importante ne le concerne pas…

RESUME VIDEO. Serin et Toulon beaucoup trop forts pour Glasgow en finale de la Challenge Cup



Baptiste Serin sérieusement touché au genou gauche

Il était pourtant en feu. 2 essais et une passe décisive pour Sergio Parisse, Baptiste Serin a ébloui de son talent cette finale. Lui, qui s’est vu dépasser par Maxime Lucu en équipe de France, fait une saison très satisfaisante et pourrait bouleverser la hiérarchie pour être le remplaçant d’Antoine Dupont. Et Fabien Galthié doit avoir un œil sur Baptiste Serin. Mais à la mi-temps, le demi de mêlée est sorti très sérieusement touché au genou gauche. Le pire est à craindre pour Baptiste Serin. Le n°9 a dû quitter l’Aviva Stadium sur une jambe, accompagné par deux médecins. Le Toulonnais est revenu avec des béquilles sur le banc. Espérons pour lui que les ligaments ne soient pas touchés et qu’il puisse rapidement retrouver les terrains. En tout cas, ses chances d’être dans la liste de 100 joueurs du XV de France se sont très fortement amoindries hier soir. Réponse donc le 23 mai prochain.

