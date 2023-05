RUGBY. Mathieu Bastareaud (Toulon) annonce qu'il prendra sa retraite à la fin de la saison

L'ancien international français Mathieu Bastareaud (54 sélections) a choisi de raccrocher les crampons à la fin de cette saison. Le RCT peut encore rêver aux phases finales.

L'ancien international tricolore Mathieu Bastareaud (54 sélections) a choisi de raccrocher les crampons à la fin de cette saison. C'est au micro de BeIN Sports que le centre ou n°8 a fait cette annonce après la finale en finale de la Challenge Cup. Il a révélé que son dernier match aura lieu à Mayol, face à Bordeaux-Bègles lors de la 26e journée de Top 14. Le Rugby club toulonnais, bien que mal embarqué, peut encore rêver de participer aux phases finales. Néanmoins, à bientôt 35 ans, Bastareaud a pris cette décision avec sagesse. "Je ne vais pas faire de mystère. Ce sera mon dernier trophée et la semaine prochaine, ce sera mon dernier match à Mayol", a-t-il déclaré. Après une année difficile où il a dû serrer les dents, il souhaitait mettre un terme à sa carrière sur ses deux jambes. Ce souhait est maintenant exaucé. Un moment symbolique puisqu'il y a 10 ans, le 18 mai 2013, Toulon décrochait son premier titre européen.

Repéré à Massy, il a brillé au Stade Français de 2007 à 2011, puis a connu l'apogée de sa carrière à Toulon de 2011 à 2019. Ce dernier trophée représente une victoire de plus dans un palmarès déjà impressionnant. Bastareaud compte à son actif trois Champions Cup (2013, 2014, 2015) et un Bouclier de Brennus (2014) avec Toulon. En sélection nationale, il a participé à la victoire du Tournoi des Six Nations en 2010, réalisant même le Grand Chelem. C'est en 2007, à seulement 18 ans et sans aucun match chez les pros au compteur, qu'il avait été appelé par Bernard Laporte à l'occasion d'une tournée. Le natif de Créteil connaitra sa première sélection face au Pays de Galles en 2009 dans le 6 nations. Une année marquée par le célèbre épisode de la "table de nuit" en Nouvelle-Zélande. Il participera par la suite à sept Tournois et une Coupe du monde en 2015 en Angleterre. Passé aussi par le LOU, Mathieu Bastareaud aura marqué l'histoire du rugby français par sa puissance et son engagement sur le terrain. Nombreux sont les joueurs qui n'ont pas oublié ses charges dévastatrices. L'ouvreur irlandais Sexton pourra en témoigner. Le Tricolore s'est aussi fait un nom en devenant un excellent gratteur dans les rucks.