RESUME VIDEO. Serin et Toulon beaucoup trop forts pour Glasgow en finale de la Challenge Cup

Ce vendredi soir, Toulon a battu Glasgow en finale de la Challenge Cup. Les Varois décrochent un premier titre depuis 2015 et joueront la Champions Cup l'an prochain.



Visiblement motivés comme jamais à remporter ce titre en Challenge Cup, les joueurs de Toulon ont dominé cette finale face à Glasgow de la tête et des épaules. Impliqués en défense et précis en attaque, ils ont pris les commandes de la rencontre dès le premier acte. Et n'ont jamais laissé les Écossais espérer. Et ce, même quand ces derniers ont inscrit trois essais dans le second acte par Steyn (55e, 73e) et Cancelliere (68e). Il faut dire que les hommes de Mignoni et Azéma avaient déjà le match en match et une confortable avance au tableau d'affichage. Sous l'impulsion d'un excellent Baptiste Serin, auteur d'un doublé (4e, 24e), et d'un Parisse (17e) décidé à terminer sur un trophée, les Varois ont tourné à la pause avec 21 points d'avance. La victoire semblait déjà avoir choisi son camp. Et Toulon pouvait déjà rêver d'un premier titre depuis 2015. Les réalisations coup sur coup de Wainiqolo puis Nayacalevu ont scellé le sort de cette finale de Challenge Cup aux abords de l'heure de jeu. Avant que West n'achève les joueurs de Glasgow à la 78e. Grâce à ce titre, le RCT jouera la Champions Cup l'an prochain et il n'aura pas à offrir une année d'abonnement supplémentaire à ses supporters. Rugby. Challenge Cup. Une finale à près d’un million d’euros pour le RCT ?