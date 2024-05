CHALLENGE CUP. 5 raisons pour lesquelles les Sharks et l'ASM se ressemblent

Pour "sauver" sa saison, l'ASM tentera de rejoindre la finale de Challenge Cup ce samedi à Londres. En face, une équipe des Sharks qui a des points communs !

Une saison en dents de scie

Si les deux équipes se débrouillent plutôt bien sur la scène européenne, avec de belles victoires et une demi-finale de Challenge Cup, c'est une autre paire de manches en championnat.

En Top 14, l'ASM était douzième avant la 22ᵉ journée de Top 14, mais grâce à une victoire bonifiée, a monté d'un rang au classement. Néanmoins, cette saison est loin des attentes espérées en Auvergne, et pas sûre qu'une finale de Challenge Cup ne suffise aux dirigeants clermontois.

Pour les Sharks, c'est un petit peu la même chose, avec une treizième place sur seize dans l'United Rugby Championship. Bien que les dernières semaines se passent mieux, les résultats sont irréguliers et les Sharks ont trop perdu à domicile. Pour rappel, les hommes de Durban avaient réussi l'année dernière à se qualifier dans les huit premières équipes.

Des armes offensives

Sur le papier, les deux équipes possèdent des forces offensives plutôt intéressantes, et des joueurs de grand talent. Du côté des Sud-africains, les ailes sont bien garnies, Mapimpi d'un côté (41 sélections) et Werner Kok de l'autre (261 matchs avec l'équipe d'Afrique du Sud à sept). À l'arrière, Aphelele Fassi est aussi un danger permanent.

Lorsque l'on regarde désormais leurs homologues clermontois, pas de quoi rougir ! Bien qu'Alivereti Raka soit forfait ce week-end, ce dernier tient la dragée haute à ces deux compères sud-africains. Ensuite, de l'autre côté, Bautista Delguy est, lui aussi, un feu follet et un international argentin. Enfin, à l'arrière, Alex Newsome est une véritable pile électrique, et réalise une belle saison avec Clermont.

Un pack puissant

Comme toute équipe sud-africaine qui se respecte, les Sharks ne déroge pas à la règle et ont un pack surpuissant, avec des joueurs d'exception. Parmi eux, Ox Nché et Vincent Koch sont titulaires en première ligne, tandis que Qu'Eben Etzebeth assure l'essentiel un cran derrière. En troisième ligne centre, le jeune et puissant Phepsi Buthelezi est un joueur à surveiller.

À Clermont, le pack est aussi une réussite cette saison, et les avants auvergnats seront présents, à n'en pas douter, dans le combat. En tête pour ferrailler, nous pourrons compter sur Marcos Kremer, qui aura à cœur de confirmer son bon match contre Paris. Nous pouvons également citer Rob Simmons, qui est un leader en touche, et Lavanini qui sortira aussi le casque à pointe. Enfin, Fritz Lee a fait un retour gagnant le week-end dernier, et malgré ses 35 ans, il reste un poison pour les défenses.

Moala vs Am

Autre point commun entre ces deux équipes, un leader de jeu au centre du terrain ! Face au Stade Français, George Moala a fait son retour, et nous avons retrouvé une équipe métamorphosée de Clermont ! Le joueur d'origine néo-zélandaise gagne (presque) toujours ses duels, et reste le joueur qui casse le plus de plaquages en Top 14. Ce dernier est la pierre angulaire du système de jeu de l'ASM, à n'en pas douter.

Face au Sharks, il aura fort à faire avec Lukhanyo Am, le second centre de 30 ans. Ce dernier est un cadre dans son club, mais aussi en équipe nationale où il a formé pendant plusieurs années l'un des binômes les plus redoutables avec De Allende. Cette saison, il reste un danger permanent, et sait mettre sur orbite Mapimpi ou Kok.

Plus de titre depuis 2018

Si ces deux clubs ont eu leur moment de gloire il y a quelques années, voir décennies, depuis plusieurs saisons, ils sont tombés peu à peu dans l'oubli. Pour Clermont, elle semble loin la période des Boucliers de Brennus et des finales de Top 14 à gogo. En Auvergne, le dernier titre qui a été ramené remonte à 2018, avec cette même Challenge Cup.

Côté sud-africain, même chose avec la Currie Cup, qui a été remportée en 2018 par les coéquipiers d'Etzbeteh. Ces derniers n'ont plus rien gagné depuis, et restent dans le ventre mou du championnat.

