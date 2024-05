RUGBY. 8 incidents en un seul match et une lourde sanction pour ce turbulent entraîneur anglais

En deuxième division anglaise, le prix de la plus lourde sanction est sans aucun doute attribué à Matt Cairns, un ancien joueur qui a littéralement dégoupillé lors d'une rencontre.

Si vous ne connaissiez pas Matt Cairns, c'est normal, mais c'est un nom bien connu du rugby anglais. Ce dernier est un ancien joueur qui a évolué de longues années dans les rangs des Saracens, jusqu'au XV de la Rose en 2007.

Si ce dernier ne compte qu'une seule cape internationale face aux Springboks, il demeurait un excellent joueur en club, comptant près de 200 matchs avec les Sarries. Il a fini sa carrière aux Harlequins en 2012.

Après sa retraite, ce dernier est donc passé de l'autre côté du carré vert, avec l'étiquette de coach cette fois-ci. Néanmoins, si jusqu'alors, il n'avait pas dépassé la ligne rouge, il est désormais dans l'œil du cyclone pour avoir été odieux lors d'une rencontre de Championship.

Douze matchs de suspensions !

S'il y a deux ans, Matt Cairns avait mené le club de Cady jusqu'à la deuxième division anglaise, cette saison, tout n'est pas rose. En effet, ses hommes n'ont remporté que quatre rencontres sur dix-sept, et pointent à la dixième place, sur onze équipes.

Vous l'aurez donc compris, la tension est à son comble au sein du vestiaire, et lors du dernier déplacement face à Doncaster (7-29), les événements ont pris une tout autre tournure. Lors du match, Cairns s'en est pris plusieurs fois aux arbitres, et a même tenu des propos injurieux.

Ce dernier a donc été accusé de conduite préjudiciable aux intérêts de la fédération et/ou du rugby et l’audience disciplinaire qui a eu lieu 17 avril dernier a abouti à une suspension de 12 matchs pour Cairns.

Pour éclaircir la situation, l'ancien talonneur a été reconnu coupable de huit incidents, avant, pendant et après la rencontre. À son actif, plusieurs entrées dans la zone technique qui lui est interdite pour exprimer sa colère, un lancer de son dispositif audio envers un arbitre, de multiples propos insultants dont ces paroles :

"Analyse difficile pour Mike lundi. Le pire putain d’arbitre que j’ai jamais vu (…). Vous êtes tous horribles, c’est la pire performance de la saison. Ça va être une putain d’analyse horrible lundi. Réglez ça tout de suite !" (Rugbypass)

Il semblerait même que ce dernier ait tenu un discours musclé après la rencontre, dans un bar, envers un officier de la rencontre. Pas très malin, car la commission disciplinaire a reconnu Cairns coupable de conduite préjudiciable et a décidé que la sanction idéale à son encontre serait une suspension de son rôle d’entraîneur pendant le jour du match.

Ce n'est pas tout, car ce dernier devra également effectuer "des actions de réparation en échange de la suspension d’une partie de sa sanction". En d'autres termes, il devra prouver "qu’il a arbitré au moins trois matchs complets de rugby de catégorie jeune (joueurs âgés de U16 à U12 et matchs individuels d’une durée d’au moins 30 minutes), et qu’il a suivi au moins deux heures de formation d’arbitre supplémentaire dispensée soit par la RFU, soit par sa société d’arbitrage locale, alors les quatre dernières semaines des sanctions 1 et 2 seront suspendues jusqu’à la conclusion de toutes les affaires disciplinaires au cours de la saison 2024/25."

Quant au détail de sa peine, le voici : "Pour les 12 prochains matchs significatifs, il est interdit à M. Cairns de se rendre dans un club de rugby où joue l’une des équipes seniors du Caldy RFC, dans toutes les zones privées et publiques, qu’il y ait ou non des activités liées au rugby dans ces zones. Pour les 12 prochains matchs significatifs, il est interdit à M. Cairns d’exercer toute activité de rugby liée à une équipe senior masculine ou féminine le jour du match, ce qui inclut, mais sans s’y limiter : a. Entraîner de quelque manière que ce soit (y compris à distance) ; b. Voyager avec l’équipe ; et c. Jouer."

L'arbitre affligé

L'arbitre officiel du match, Michael Hudson, s'est aussi exprimé après la rencontre : "Déçu que le match ait été dominé et éclipsé par le comportement et l’attitude d’un entraîneur, plutôt que par autre chose…"

"Après y avoir longuement réfléchi au cours des 48 heures qui ont suivi, je suis en fait assez en colère… Il m’est progressivement apparu, au cours de nos discussions, que presque tous les incidents pour lesquels Matt Cairns avait été furieux et s’était emporté – pendant et après le match – avaient en fait été, selon nous, des décisions correctes. Il n’y a aucune excuse pour les abus à l’encontre des officiels de match."